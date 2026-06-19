Inter, Cristian Chivu ile sözleşme uzattı: Romen teknik adam 2028'e kadar kalacak

İtalya'nın Inter ekibi, teknik direktör Cristian Chivu ile iş birliğini sürdüreceğini resmen duyurdu. İlk sezonunda kulüple büyük başarılara imza atan Romen teknik adam, artık San Siro'da 2028 yılına kadar görev yapacak. Bu karar, kulüp yönetimi tarafından teknik direktörün kısa sürede elde ettiği sonuçlara duyulan yüksek güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Cristian Chivu geçen sezon beklenenden çok daha yüksek sonuçlar elde etti. Onun yönetimindeki Nerazzurri, İtalya Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası'nı kazanarak "altın dublet" yaptı. Haziran 2025'te kulübün genç takımından (Primavera) A takıma geçen teknik adam, takımın 21. scudetto ve 10. kez ülke kupasını kazanmasında kilit rol oynadı.

Tarihi sonuçlar ve yeni rekorlar

Chivu'nun ilk sezonu sadece kupalarla değil, aynı zamanda tarihi rekorlarla da hafızalara kazındı. 58 maç boyunca takımı gerçek bir dominant güce dönüştürdü. Bunun sonucunda, Lega Calcio İtalya Serie A tarafından sezonun en iyi teknik direktörü seçildi. Bu takdir, Chivu'nun Avrupa'nın en yetenekli ve gelecek vaat eden teknik adamlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ayrıca Romen teknik adam, Inter tarihinin elit teknik direktörler safına katıldı. Kulüpteki ilk yılında şampiyonluk yaşayan beşinci teknik direktör oldu. Daha önce bu başarıyı Arpad Weisz, Alfredo Foni, Giovanni Invernizzi ve efsanevi Jose Mourinho elde etmişti. En önemlisi Chivu, kulüp tarihinde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak aynı yıl içinde hem ligi hem de kupayı kazanan tek kişi oldu.

Interismo felsefesi ve takım ruhu

Saha sonuçlarının yanı sıra Chivu, kulüp değerlerine olan bağlılığıyla da taraftarların ve yönetimin sevgisini kazandı. Göreve başladığında "gurur, sadakat ve Interismo"yu (kulübe özgü ruh) temel ilkeler olarak belirlemişti. Bu felsefe, soyunma odasında sağlıklı bir ortamın oluşmasına ve futbolcuların tek bir hedef doğrultusunda birleşmesine hizmet etti.

Teknik direktörün mütevazılığı da ayrı bir takdiri hak ediyor. İtalya Kupası ve Serie A kutlamaları sırasında kupayı ilk kaldıran kişi olmak için acele etmedi. Aksine, futbolcuların ilgi odağı olmasını tercih etti. Ancak Lautaro Martinez ve diğer lider oyuncuların ısrarıyla kupayı eline aldı. Bu yaklaşım, takım içindeki dayanışmayı daha da güçlendirdi.

Yeni sözleşme, kulüp için uzun vadeli istikrar sağlıyor. Artık Inter yönetimi, Chivu ile birlikte sadece İtalya'da değil, Avrupa sahalarında, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazanmayı hedefliyor. Gelecek sezonlarda takım kadrosunun güçlendirilmesi ve genç yeteneklerin A takıma kazandırılması süreci de Chivu'nun kontrolünde devam edecek.