Bogdan Guskov, Sırbistan'da Jan Blachowicz ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek

·22·Spor
Bogdan Guskov, Sırbistan'da Jan Blachowicz ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek

Karma Dövüş Sanatları (MMA) hayranları için yaz mevsiminin son ayı oldukça heyecan verici ve sıcak haberlerle başlıyor. Bu yılın 1 Ağustos günü, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da büyük ve prestijli "UFC Belgrade" turnuvası gerçekleştirilecek. Beklenen bu spor gecesinde, Özbek MMA dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan ve güçlü nakavt vuruşlarıyla tanınan Bogdan Guskov (18-3-1) da oktagona çıkacak.

Temsilcimiz, bu organizasyon kapsamında yarı ağır sıklette eski UFC şampiyonu, Polonyalı deneyimli ve tehlikeli dövüşçü Jan Blachowicz ile arasındaki tamamlanmamış hesabı kapatmak için mücadele edecek.

Oktagondaki eski hesaplaşma: Unutulmaz "UFC 323" detayları

Bu iki yetenekli sporcunun karşı karşıya gelişi ilk değil. Sporseverler iyi hatırlayacaktır; Guskov ve Blachowicz arasındaki ilk şiddetli çarpışma, 6 Aralık 2025 tarihinde ABD'de düzenlenen "UFC 323" turnuvası kapsamında gerçekleşmişti.

O dönemde üç raunt boyunca tavizsiz ve denk bir mücadele şeklinde geçen maçın sonunda, hakemlerin kararıyla beraberlik sonucu kaydedilmişti. Her iki sporcu da tüm güçlerini sergilemiş olsa da, oktagonda gerçek galibin kim olduğu belirsiz kalmıştı. Şimdi, birkaç ay sonra, Sırbistan topraklarında bu tamamlanmamış mücadeleye nihayet son noktayı koyma fırsatına sahip olacaklar.

Bogdan Guskov'un profesyonel kariyerindeki genel karnesi 18 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikten oluşuyor. Bu yaklaşan rövanş, temsilcimiz için UFC sıralamasında daha üst basamaklara tırmanmak ve şampiyonluk kemerine doğru cesur bir adım atmak adına çok önemli bir temel teşkil ediyor.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu:

Belgrad'da gerçekleşecek olan bu mücadele, şüphesiz yılın en sansasyonel rövanşlarından biri olacak. Taraftarlarımız, Bogdan'ın ilk maçtaki durumlardan doğru dersler çıkararak Blachowicz'i bu kez erken nakavtla yenebileceğine yürekten inanıyor. Deneyimli Polonyalı rakibe karşı temsilcimize büyük başarılar ve şık bir galibiyet diliyoruz. İleri, Bogdan!

UFC dünyasının en son içgörülerini, Bogdan Guskov'un maç öncesi antrenman detaylarını ve Belgrad'dan gelen en sıcak haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

Bogdan GuskovJan BlachowiczBelgradSırbistanUFC
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Resmi: Liverpool İspanyol yeteneğin transferini duyurduResmi: Liverpool İspanyol yeteneğin transferini duyurduBugün, 07:53Kanada, Katar'ı 6-0 Mağlup Ederek Play-off Biletini AldıKanada, Katar'ı 6-0 Mağlup Ederek Play-off Biletini AldıBugün, 07:36Inter, Cristian Chivu ile sözleşme uzattı: Romen teknik adam 2028'e kadar kalacakInter, Cristian Chivu ile sözleşme uzattı: Romen teknik adam 2028'e kadar kalacakBugün, 02:34Ja’far Irismetov Portekiz ve Ronaldo'yu Durdurmanın Yolunu AnlattıJa’far Irismetov Portekiz ve Ronaldo'yu Durdurmanın Yolunu AnlattıBugün, 02:29İsviçre Milli Takımı Bosna'yı Farkla Mağlup Ettiİsviçre Milli Takımı Bosna'yı Farkla Mağlup EttiBugün, 02:07Paul Scholes: Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı İçin Bir Soruna DönüştüPaul Scholes: Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı İçin Bir Soruna DönüştüBugün, 02:00
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı