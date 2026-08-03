Atlético Madrid, Jack Grealish'i kadrosuna katmak istiyor

·64·Spor
Atlético Madrid, Jack Grealish'i kadrosuna katmak istiyor

Madrid'in Atlético kulübü, Manchester City kanat oyuncusu Jack Grealish'i transfer etme imkanlarını değerlendiriyor. The Sun gazetesinin haberine göre, İspanyol ekibi 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katarak ona Şampiyonlar Ligi'nde yeniden forma giyme fırsatı sunabilir. Bu sürpriz hamle, futbolcunun geleceğinin belirsiz olduğu bir dönemde gündeme geldi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Geçen sezonu kiralık olarak Everton'da geçiren futbolcu, 2 gol atıp 6 asist kaydetmişti. Ancak ocak ayında ayağındaki kemik kırığı, sezonu erken kapatmasına yol açtı. Buna rağmen Atlético yönetimi, Grealish'in saha içi ve saha dışındaki aktifliğini yüksek değerlendiriyor ve onu teknik direktör Diego Simeone'nin taktik sistemine uyum sağlayabilecek güçlü bir oyuncu olarak görüyor.

Manchester City'deki durum ve teknik direktörün görüşü

Futbolcunun etrafındaki söylentiler, Manchester City'nin Asya'daki sezon öncesi turnesine dahil edilmemesinin ardından daha da arttı. Ancak oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden takımdan dışlanmadığını, hâlâ sakatlığından kurtulma sürecinde olduğunu kesin bir dille açıkladı.

Kulübün yeni teknik direktörü Enzo Maresca da futbolcu ile ilişkilerinin iyi olduğunu doğruladı. Maresca'nın belirttiğine göre Jack şimdilik bir Manchester City oyuncusu ve teknik adam görevini yaparak onu çalıştırmaya devam edecek. Ayrıca çalıştırıcı, futbolcunun insani niteliklerini de yüksek değerlendirdi.

Avrupa ve yerel talip olanlar

Eğer bu transfer gerçekleşirse, geçen sezon La Liga'yı dördüncü sırada bitiren ve Avrupa kupalarında yarı finale yükselen Atlético Madrid'e katılacak olan Grealish, Şampiyonlar Ligi'ne geri dönecek. Metropolitano Stadyumu'nda onun Kang-in Lee, Álex Baena, Thiago Almada ve Ademola Lookman gibi futbolcularla rekabet etmesi gerekecek.

Eğer İspanya'ya taşınma ihtimali gerçekleşmezse, Everton ve Aston Villa kulüplerinin de futbolcunun durumunu yakından takip ettiği bildiriliyor. Şimdilik transfer döneminde Grealish'çinin kariyerine hangi takımda devam edeceği belirsizliğini koruyor.

Jack GrealishAtlético MadridManchester CityTransferlerŞampiyonlar Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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