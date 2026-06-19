Meksika, Güney Kore'yi mağlup ederek erkenden play-off'a yükseldi

Kuzey Amerika sahalarında heyecanla devam eden 2026 Dünya Kupası, etkileyici ve dramatik maçlarıyla dünyayı büyülemeye devam ediyor. Turnuvanın A Grubu 2. hafta mücadelesinde gerçek bir merkez maç yaşandı. İlk turda galibiyet alarak hanelerine üç puan yazdıran Meksika ve Güney Kore milli takımları karşı karşıya geldi. Zapopan şehrinde oynanan bu sert mücadelede ev sahibi ekip, minimal bir skorla üstünlüğü ele geçirerek grubu erkenden lider tamamladı ve play-off biletini cebine koydu.

Romo'nun altın golü ve ev sahiplerinin sağlam savunması

Karşılaşma, her iki ekibin temkinli ancak yüksek tempolu hücumlarıyla başladı. İlk yarıda skor değişmese de sahada gerçek bir taktik savaş izledik. İkinci yarının başlangıcı ise stadyumdaki yerel taraftarlar için şanslı oldu. 50. dakikada Meksika'nın yetenekli ismi Romo, rakip kaleyi doğru hedefleyerek skoru açtı ve takımını öne geçirdi — 1:0.

Asya'nın güçlü temsilcileri, özellikle takım kaptanı Son Heung-min ve Lee Kang-in önderliğindeki Koreliler dengeyi kurmak için ne kadar uğraşsa da, Meksika milli takımının sağlam savunma hattı ve kaleci Ranxel'in güven veren performansları onlara fırsat vermedi. Böylece karşılaşma, Meksika'nın küçük ama çok kritik galibiyetiyle sona erdi.

Gruptaki durum: Meksika çeyrek final yolunda

Bu önemli başarının ardından Meksika milli takımı puanını 6'ya yükselterek A Grubu'nda erkenden liderliği garantiledi ve bir üst tura yükseldi. Güney Kore ise 3 puanla şu an için ikinci sırada yer alıyor. Hatırlatmak gerekirse, grubun diğer maçında Çekya ve Güney Afrika milli takımları 1:1 berabere kalarak birer puan paylaşmıştı. Artık gruptan çıkacak ikinci takımın adı son hafta maçlarında belli olacak.

Maç raporu ve takım kadroları:

Meksika: Ranxel, Sanches, Alvares, Vasquez, Gallardo, Romo (Vargas, 71), Lira, Gutierrez (Pineda, 71), Alvarado (Reyes, 80), Quinones (Valera, 84), R. Jimenez (S. Jimenez, 80).

Güney Kore: Kim Seung-gyu, Lee Heon-beom, Kim Min-jae, Lee Ki-hyuk, Seul Young-woo (Yang Hyun-jun, 71), Hwang In-beom, Shin Ho-beak (Cho Hyo-sun, 77), Kim Moon-hwan (Eom Ji-sung, 71), Lee Kang-in, Lee Jae-sung (Hwang Hee-chan, 57), Son Heung-min (Oh Hyeon-gyu, 57).

Sarı kartlar: Lee Kang-in (4), Shin Ho-beak (58).

Gol: Romo (50).

Zamin spor yorumcularının nihai değerlendirmesi: Meksika milli takımı, kendi sahasında son derece disiplinli ve güven veren bir futbol sergileyerek grup liderliğini haklı olarak kazandı. Güney Kore mağlup olsa da, bir üst tura çıkmak için hala en iyi şansa sahip. Son turda Asyalıları, Güney Afrika karşısında gerçek bir ölüm kalım maçı bekliyor. Mücadele daha da ilgi çekici hale geliyor!

Dünya Kupası A Grubu'ndaki diğer sıcak maçları, özel analizleri ve Mundial günlüklerini her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!