Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımına Engel mi Oluyor?

·55·Spor
Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımına Engel mi Oluyor?

2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Portekiz Milli Takımı'nın beklenmedik puan kaybının ardından, takım kaptanı Cristiano Ronaldo yeniden eleştirilerin odağına yerleşti. Kongo DR ile oynanan maçtaki 1-1'lik beraberlik, sadece grup aşamasındaki durumu zorlaştırmakla kalmadı, aynı zamanda yıldız forvetin takım oyununa etkisi hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Goal.com'un haberine göre.

Houston'da oynanan karşılaşmada Joao Neves Portekiz'i öne geçirse de, Yoane Vissa beraberliği yakalamayı başardı. Bu sonuç K grubundaki durumu gerginleştirdi. Sky Sports'a röportaj veren İngiltere Milli Takımı'nın eski forveti Jay Botroyd, Ronaldo'nun oyununu sert bir dille eleştirerek, onun takıma faydadan çok zarar verdiğini iddia etti.

Yedek Kulübesi Tek Çözüm mü?

Botroyd'a göre, 39 yaşındaki forvet fizik durumunu ve takıma olan etkisini doğru değerlendirmeli. Uzmanın belirttiğine göre Ronaldo, ilk 11'de başlamak yerine, maçın son bölümlerinde oyuna girerek takıma taze kan sağlayacak bir "etki oyuncusu" rolünü üstlenmeli. Ancak Botroyd, futbolcunun karakteri gereği böyle bir kararı asla kabul etmeyeceğini ekledi.

"Açık konuşmak gerekirse, Ronaldo eğer bir takım oyuncusu olmak istiyorsa, kenara çekilmesi ve oyuna sonradan giren bir oyuncu olması gerektiğini anlamalı. Ama bunu yapar mı? Hayır, buna inanmıyorum. Şu anda Portekiz için bir yardımdan ziyade bir engel teşkil ediyor", diyor eski futbolcu.

Messi ile Bitmeyen Rekabet ve Teknik Direktörün Pozisyonu

Eleştiriler sadece oyun kalitesiyle sınırlı değil. Botroyd'a göre Ronaldo, hala Lionel Messi ile olan uzaktan rekabetine odaklanıyor ve bu durumun takım çıkarlarının önüne geçmesine neden oluyor. "Asla Messi olamaz ama kariyeri boyunca imkanlarını maksimum düzeyde kullandı. Şimdi ise kişisel hırsları takım dengesini etkiliyor", diye ekledi.

Buna rağmen, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Roberto Martinez kaptanını savunmaya devam ediyor. Teknik adam, Kongo DR maçında Ronaldo'yu son ana kadar sahada tutmasını, onun zengin tecrübesi ve maçın kaderini değiştirme yeteneğiyle açıkladı. Martinez'e göre, bu kadar zorlu turnuvalarda Ronaldo gibi bir liderin sahada olması psikolojik açıdan çok önemli.

Hatırlatalım ki, Cristiano Ronaldo altıncı Dünya Kupası'na katılarak bu alanda mutlak rekor sahibi konumunda. Ancak son maçta rakip kaleye isabetli bir şut çekemedi ve iki net fırsatı değerlendiremedi. Artık Portekiz, bir üst tura çıkma meselesini çözmek için gruptaki kalan maçlarda galibiyet almak zorunda.

Cristiano RonaldoPortekizRoberto MartinezDünya Kupası 2026Futbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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