Abbosbek Fayzullayev Dünya Kupası'nın en hızlı futbolcusu oldu

Özbekistan milli takımının orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda en yüksek hıza ulaşan futbolcu olarak tescillendi.

SofaScore platformasının verilerine göre, 22 yaşındaki futbolcu maç boyunca saatte 36 kilometre hıza ulaştı. Bu sonuç, ilk turda sahaya çıkan tüm oyuncular arasındaki en yüksek değer oldu.

Sıralamada Fayzullayev'den sonra Hırvatistanlı Josip Stanišić yer aldı. Onun maksimum hızı saatte 35,9 kilometre olarak kaydedildi. Fildişi Sahili temsilcisi Wilfried Singo ise 35,8 kilometrelik sonuçla üçüncü sırayı aldı.

Ayrıca, Almanya'dan Nathaniel Braun ve Cezayir'den Rafik Belghali 35,7 kilometre, İngiltere'den Niko O'Reilly ise 35,6 kilometre hıza ulaştı.

Abbosbek'in bu performansı, yüksek fiziksel kondisyonunu, hızını ve kanatlarda rakip savunmaya baskı kurma yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

Fayzullayev, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Kolombiya kalesine gol atarak Özbekistan milli takımının Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünün de sahibi olmuştu.

Tarihi gol ve turnuvanın en yüksek hızı; tüm bunlar genç futbolcunun büyük sahnede potansiyelini sergilediğini gösteriyor. Bu performansı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini daha da artırabilir.

Özbekistan taraftarları ise Fayzullayev'den sonraki maçlarda da hızlı, cesur ve etkili bir oyun bekliyor.