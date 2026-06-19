Özbekistan'ın yer aldığı maçta seyirci rekoru kırıldı

·2·Spor
Özbekistan'ın yer aldığı maçta seyirci rekoru kırıldı

ABD, Meksika ve Kanada sahalarında başlayan futbol 2026 Dünya Kupası turnuvası, ilk turdan itibaren beklenmedik rekorlar sunuyor. «Football Meets Data» portalının haberine göre, grup aşamasının ilk 24 maçını stadyumlardan toplam 1.572.584 izleyici canlı olarak takip etti.

Dikkat çekici olan nokta, bu kategorideki en yüksek rakamlardan birinin tam olarak hemşehrilerimizin yer aldığı maçta kaydedilmiş olmasıdır.

İlk turun en çok seyirci toplayan ilk 5 maçı

Dünya Kupası tarihinde ilk kez yer alan Özbekistan milli takımının Kolombiya'ya karşı oynadığı tarihi maçı izlemek için Meksika'daki görkemli stadyuma 80.824 taraftar geldi. Bu rakam, ev sahibi Meksika'nın maçıyla birlikte şu an için turnuvanın mutlak rekoru olarak duruyor.

Sıra

Karşılaşma

Seyirci Sayısı

1–2

Özbekistan — Kolombiya

80.824

1–2

Meksika — Güney Afrika

80.824

3

Brezilya — Fas

80.663

4

Fransa — Senegal

80.545

5

ABD — Paraguay

70.492

Özbekistan'ın yer aldığı maçta seyirci rekoru kırıldı

En az seyirci toplayan karşılaşma

İlk turun en düşük rakamı, Gana ve Panama milli takımları arasındaki mücadelede görüldü.

Bilgi için: Bu maçı canlı izlemek için stadyuma 42.942 taraftar geldi, bu da rekor rakamın neredeyse yarısı demektir.

Özbekistan milli takımı sahada fırsatı kaçırmış olsa da (3:1), tribünlerdeki taraftarların coşkusu ve stadyumdaki gerçek futbol atmosferi Dünya Kupası yıllıklarına kazındı.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Abbosbek Fayzullayev Dünya Kupası'nın en hızlı futbolcusu olduAbbosbek Fayzullayev Dünya Kupası'nın en hızlı futbolcusu olduBugün, 21:42Harry Kane'in kişisel rekorlar yerine takım galibiyetine öncelik verdiği bildirildiHarry Kane'in kişisel rekorlar yerine takım galibiyetine öncelik verdiği bildirildiBugün, 21:16Tarihi transfer: Bayern, Olise için rekor ücret istiyor!Tarihi transfer: Bayern, Olise için rekor ücret istiyor!Bugün, 19:132026 Dünya Kupası: Messi, Rezayan ve Cornelius İlk Turun En İyileri Arasında!2026 Dünya Kupası: Messi, Rezayan ve Cornelius İlk Turun En İyileri Arasında!Bugün, 18:04Süper Transfer: Real Madrid, Michael Olise İçin Ciddi Adımlar Atmaya HazırlanıyorSüper Transfer: Real Madrid, Michael Olise İçin Ciddi Adımlar Atmaya HazırlanıyorBugün, 17:58Harry Kane, İngiltere Milli Takımı ve Taraftarlar Arasındaki Özel Bağın Altını ÇizdiHarry Kane, İngiltere Milli Takımı ve Taraftarlar Arasındaki Özel Bağın Altını ÇizdiBugün, 17:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı