Özbekistan'ın yer aldığı maçta seyirci rekoru kırıldı

ABD, Meksika ve Kanada sahalarında başlayan futbol 2026 Dünya Kupası turnuvası, ilk turdan itibaren beklenmedik rekorlar sunuyor. «Football Meets Data» portalının haberine göre, grup aşamasının ilk 24 maçını stadyumlardan toplam 1.572.584 izleyici canlı olarak takip etti.

Dikkat çekici olan nokta, bu kategorideki en yüksek rakamlardan birinin tam olarak hemşehrilerimizin yer aldığı maçta kaydedilmiş olmasıdır.

İlk turun en çok seyirci toplayan ilk 5 maçı

Dünya Kupası tarihinde ilk kez yer alan Özbekistan milli takımının Kolombiya'ya karşı oynadığı tarihi maçı izlemek için Meksika'daki görkemli stadyuma 80.824 taraftar geldi. Bu rakam, ev sahibi Meksika'nın maçıyla birlikte şu an için turnuvanın mutlak rekoru olarak duruyor.

Sıra Karşılaşma Seyirci Sayısı 1–2 Özbekistan — Kolombiya 80.824 1–2 Meksika — Güney Afrika 80.824 3 Brezilya — Fas 80.663 4 Fransa — Senegal 80.545 5 ABD — Paraguay 70.492

En az seyirci toplayan karşılaşma

İlk turun en düşük rakamı, Gana ve Panama milli takımları arasındaki mücadelede görüldü.

Bilgi için: Bu maçı canlı izlemek için stadyuma 42.942 taraftar geldi, bu da rekor rakamın neredeyse yarısı demektir.

Özbekistan milli takımı sahada fırsatı kaçırmış olsa da (3:1), tribünlerdeki taraftarların coşkusu ve stadyumdaki gerçek futbol atmosferi Dünya Kupası yıllıklarına kazındı.