Chelsea transfer politikasını değiştirerek deneyimli futbolcuları kadrosuna katıyor

·22·Spor
Chelsea transfer politikasını değiştirerek deneyimli futbolcuları kadrosuna katıyor

Londra ekibi Chelsea, son yıllarda uyguladığı transfer politikasında köklü bir değişikliğe gitti. The Athletic'in haberine göre takım, gelecek vadeden genç yetenekleri aramak yerine deneyimli futbolcuları kadrosuna katmaya odaklanıyor. Bu strateji kapsamında 35 yaşındaki Danny Welbeck resmen Chelsea oyuncusu oldu; 36 yaşındaki Jordan Henderson da takıma katıldı. Bu transferler birçok futbol uzmanı için beklenmedik bir gelişme oldu. Goal.com haber veriyor.

Todd Boehly ve Clearlake konsorsiyumu, Ocak 2023'ten bu yana önceliğin yalnızca gelişim potansiyeline sahip genç oyuncuları transfer etmek olduğunu vurguluyordu. Ancak kulüp yönetimi, Mayıs 2022'de devralınmasından bu yana hazır ve deneyimli futbolculardan da vazgeçmemişti. O dönemde kadroya katılan Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi deneyimli oyuncular beklenen performansı gösteremedi ve kısa süre içinde takımdan ayrıldı.

Gençlik politikasının sonuçları ve yeni yaklaşım

Bu üç futbolcunun başarısızlığı, 2023'ün başından itibaren transfer stratejisinin değişmesine neden oldu. Chelsea, son üç sezonda İngiltere Premier Lig'in en düşük yaş ortalamasına sahip takımı olarak sahaya çıktı. Buna karşın kulüp ligde altıncı, dördüncü ve onuncu sıralarda yer aldı; ayrıca UEFA Konferans Ligi'ni ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

Rakamlara bakıldığında, 2024 yılında Fulham'a serbest oyuncu olarak katılan Tosin Adarabioyo, 2025-2026 sezonunda takım forması giyen en yaşlı oyuncuydu ve 28 yaşındaydı. Bu nedenle Danny Welbeck ve Jordan Henderson transferleri, söz konusu gençlik politikasına tamamen zıt hamleler olarak değerlendiriliyor. Bu değişiklik, takım dengesini sağlamayı amaçlıyor.

Yönetimin planları ve gelecek perspektifi

Mayıs ayında teknik direktörlüğe getirilen Xabi Alonso, bu değişikliklerden tek başına sorumlu değil. Kulübün ortaklarından Behdad Eghbali, nisan ayında Los Angeles'ta düzenlenen CAA World Congress of Sports konferansında bu değişikliklerin sinyalini vermişti. Behdad Eghbali'nin belirttiği gibi kulüp her zaman plan üzerinde çalışıyor, onu geliştiriyor ve hatalardan ders çıkarıyor: "Projeyi bir sonraki aşamaya taşımak için kadroya hazır oyuncular eklememiz gerektiği açıkça ortaya çıktı."

Takımın mevcut teknik heyeti, kadrodaki eksikleri gidermek için tam da bu deneyimli futbolcuların yardımcı olmasını umuyor. Premier Lig sezonunun kalan bölümünde bu deneyimli oyuncuların sahadaki performansı ve tecrübesinin Chelsea için belirleyici olması bekleniyor. Yeni stratejinin Londra kulübüne uzun vadeli istikrar getirip getirmeyeceğini zaman gösterecek.

ChelseaTransferlerİngiltere Premier LigiFutbolXabi Alonso
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Neymar, Santos'a Remo karşısındaki kritik maçta yardımcı olacakNeymar, Santos'a Remo karşısındaki kritik maçta yardımcı olacakBugün, 01:58Chelsea, Marc Cucurella'nın yerine Pep Chavarría'yı transfer ettiChelsea, Marc Cucurella'nın yerine Pep Chavarría'yı transfer ettiBugün, 01:58Bernardo Silva, Real Madrid'e transfer olma nedenlerini açıkladıBernardo Silva, Real Madrid'e transfer olma nedenlerini açıkladıBugün, 00:50Marcus Rashford transferi: Fenerbahçe İngiliz futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyorMarcus Rashford transferi: Fenerbahçe İngiliz futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyorBugün, 00:13RB Leipzig yetkilisi Yan Diomande'nin transferiyle ilgili haberleri yalanladıRB Leipzig yetkilisi Yan Diomande'nin transferiyle ilgili haberleri yalanladıDün, 23:59Julián Álvarez Atlético antrenmanlarına başladı, Barcelona'nın umutları tükendiJulián Álvarez Atlético antrenmanlarına başladı, Barcelona'nın umutları tükendiDün, 23:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor