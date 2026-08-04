Chelsea transfer politikasını değiştirerek deneyimli futbolcuları kadrosuna katıyor

Londra ekibi Chelsea, son yıllarda uyguladığı transfer politikasında köklü bir değişikliğe gitti. The Athletic'in haberine göre takım, gelecek vadeden genç yetenekleri aramak yerine deneyimli futbolcuları kadrosuna katmaya odaklanıyor. Bu strateji kapsamında 35 yaşındaki Danny Welbeck resmen Chelsea oyuncusu oldu; 36 yaşındaki Jordan Henderson da takıma katıldı. Bu transferler birçok futbol uzmanı için beklenmedik bir gelişme oldu. Goal.com haber veriyor.

Todd Boehly ve Clearlake konsorsiyumu, Ocak 2023'ten bu yana önceliğin yalnızca gelişim potansiyeline sahip genç oyuncuları transfer etmek olduğunu vurguluyordu. Ancak kulüp yönetimi, Mayıs 2022'de devralınmasından bu yana hazır ve deneyimli futbolculardan da vazgeçmemişti. O dönemde kadroya katılan Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi deneyimli oyuncular beklenen performansı gösteremedi ve kısa süre içinde takımdan ayrıldı.

Gençlik politikasının sonuçları ve yeni yaklaşım

Bu üç futbolcunun başarısızlığı, 2023'ün başından itibaren transfer stratejisinin değişmesine neden oldu. Chelsea, son üç sezonda İngiltere Premier Lig'in en düşük yaş ortalamasına sahip takımı olarak sahaya çıktı. Buna karşın kulüp ligde altıncı, dördüncü ve onuncu sıralarda yer aldı; ayrıca UEFA Konferans Ligi'ni ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

Rakamlara bakıldığında, 2024 yılında Fulham'a serbest oyuncu olarak katılan Tosin Adarabioyo, 2025-2026 sezonunda takım forması giyen en yaşlı oyuncuydu ve 28 yaşındaydı. Bu nedenle Danny Welbeck ve Jordan Henderson transferleri, söz konusu gençlik politikasına tamamen zıt hamleler olarak değerlendiriliyor. Bu değişiklik, takım dengesini sağlamayı amaçlıyor.

Yönetimin planları ve gelecek perspektifi

Mayıs ayında teknik direktörlüğe getirilen Xabi Alonso, bu değişikliklerden tek başına sorumlu değil. Kulübün ortaklarından Behdad Eghbali, nisan ayında Los Angeles'ta düzenlenen CAA World Congress of Sports konferansında bu değişikliklerin sinyalini vermişti. Behdad Eghbali'nin belirttiği gibi kulüp her zaman plan üzerinde çalışıyor, onu geliştiriyor ve hatalardan ders çıkarıyor: "Projeyi bir sonraki aşamaya taşımak için kadroya hazır oyuncular eklememiz gerektiği açıkça ortaya çıktı."

Takımın mevcut teknik heyeti, kadrodaki eksikleri gidermek için tam da bu deneyimli futbolcuların yardımcı olmasını umuyor. Premier Lig sezonunun kalan bölümünde bu deneyimli oyuncuların sahadaki performansı ve tecrübesinin Chelsea için belirleyici olması bekleniyor. Yeni stratejinin Londra kulübüne uzun vadeli istikrar getirip getirmeyeceğini zaman gösterecek.