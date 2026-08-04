Güney Kore'de GeForce RTX 50 ekran kartlarının fiyatı hızla artıyor

·0·Teknoloji
Güney Kore'de GeForce RTX 50 ekran kartlarının fiyatı hızla artıyor

Dünya pazarında NVIDIA'nın yeni nesil grafik yongalarına yönelik talep ve fiyat politikası bir kez daha gündemde. ixbt.com'un haberine göre Güney Kore'de GeForce RTX 50 ekran kartlarının fiyatı yüzde 20-30 oranında artmak üzere ve bu süreç şimdiden başladı. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre büyük teknoloji üreticileri, Ağustos ayında beklenen fiyat artışından önce ürün tedarikini geçici olarak durdurdu. Yerel distribütörlerden biri, iç pazarda küçük bir paya sahip şirketlerden birinin fiyatları yaklaşık yüzde 20 artırmayı değerlendirdiğini belirtti. Diğer büyük üreticiler ise fiyatları yüzde 30'a kadar yükseltmeye hazırlanıyor.

Mevcut piyasa fiyatları ve amiral gemisi modellerdeki zam

Fiyat değişiklikleri şimdiden perakende satışlara yansıyor. Özellikle Güney Kore pazarında GeForce RTX 5070 modeli şu anda en az 770 ABD doları civarında fiyatlandırılıyor. Bu durum alıcılar için ek bir mali yük oluşturuyor.

En büyük sıçrama ise amiral gemisi GeForce RTX 5090 modelinde görüldü. En güçlü ekran kartı şu anda en az 5100 dolara satılıyor. Karşılaştırma için bu rakam, yalnızca bir ay öncesine göre tam 1000 dolar daha yüksek.

Küresel ölçekteki eğilimler

Uzmanlara göre ortaya çıkan durum, hâlihazırda gerçekleşen fiyat artışının sonucu. Ancak fiyatların daha da yükselmeye devam edip etmeyeceği henüz belirsiz. Geçtiğimiz hafta GeForce RTX 50 serisi cihazların dünya genelinde neredeyse tüm bölgelerde ciddi oranda pahalandığı kaydedildi.

Şu anki temel soru, fiyatların ne kadar yükseleceği ve mevcut fiyatların en azından önümüzdeki günler için nihai olup olmayacağı. Küresel tedarik zincirindeki değişiklikler ve üreticilerin politikaları tüketicileri etkilemeye devam ediyor.

GeForce RTX 50Ekran KartlarıNVIDIAGüney KoreTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi iki yeni uygun fiyatlı projektörü tanıttıXiaomi iki yeni uygun fiyatlı projektörü tanıttıBugün, 02:28Almanya’da AMD AM4 platformu satışlarının durumuAlmanya’da AMD AM4 platformu satışlarının durumuBugün, 01:56Siber güvenlik girişimi Horizon3'ün değeri 2 milyar dolara ulaştıSiber güvenlik girişimi Horizon3'ün değeri 2 milyar dolara ulaştıBugün, 01:56Lekuo PB65MX3: AMD B650 yonga setine dayalı benzersiz genişleme kartıLekuo PB65MX3: AMD B650 yonga setine dayalı benzersiz genişleme kartıBugün, 01:27Wispr Flow yapay zekâ destekli toplantı kayıt aracını kullanıma sunabilirWispr Flow yapay zekâ destekli toplantı kayıt aracını kullanıma sunabilirBugün, 01:26AWS ve Superblocks şirketleri büyük bir ortaklık başlattıAWS ve Superblocks şirketleri büyük bir ortaklık başlattıBugün, 01:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı