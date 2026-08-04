Güney Kore'de GeForce RTX 50 ekran kartlarının fiyatı hızla artıyor

Dünya pazarında NVIDIA'nın yeni nesil grafik yongalarına yönelik talep ve fiyat politikası bir kez daha gündemde. ixbt.com'un haberine göre Güney Kore'de GeForce RTX 50 ekran kartlarının fiyatı yüzde 20-30 oranında artmak üzere ve bu süreç şimdiden başladı. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre büyük teknoloji üreticileri, Ağustos ayında beklenen fiyat artışından önce ürün tedarikini geçici olarak durdurdu. Yerel distribütörlerden biri, iç pazarda küçük bir paya sahip şirketlerden birinin fiyatları yaklaşık yüzde 20 artırmayı değerlendirdiğini belirtti. Diğer büyük üreticiler ise fiyatları yüzde 30'a kadar yükseltmeye hazırlanıyor.

Mevcut piyasa fiyatları ve amiral gemisi modellerdeki zam

Fiyat değişiklikleri şimdiden perakende satışlara yansıyor. Özellikle Güney Kore pazarında GeForce RTX 5070 modeli şu anda en az 770 ABD doları civarında fiyatlandırılıyor. Bu durum alıcılar için ek bir mali yük oluşturuyor.

En büyük sıçrama ise amiral gemisi GeForce RTX 5090 modelinde görüldü. En güçlü ekran kartı şu anda en az 5100 dolara satılıyor. Karşılaştırma için bu rakam, yalnızca bir ay öncesine göre tam 1000 dolar daha yüksek.

Küresel ölçekteki eğilimler

Uzmanlara göre ortaya çıkan durum, hâlihazırda gerçekleşen fiyat artışının sonucu. Ancak fiyatların daha da yükselmeye devam edip etmeyeceği henüz belirsiz. Geçtiğimiz hafta GeForce RTX 50 serisi cihazların dünya genelinde neredeyse tüm bölgelerde ciddi oranda pahalandığı kaydedildi.

Şu anki temel soru, fiyatların ne kadar yükseleceği ve mevcut fiyatların en azından önümüzdeki günler için nihai olup olmayacağı. Küresel tedarik zincirindeki değişiklikler ve üreticilerin politikaları tüketicileri etkilemeye devam ediyor.