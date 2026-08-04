Peredelkino’da Huawei amiral gemileriyle fotoğraf rezidansı düzenleniyor

·74·Teknoloji
Peredelkino’da Huawei amiral gemileriyle fotoğraf rezidansı düzenleniyor

Moskova bölgesindeki ünlü Peredelkino Yaratı­cılar Evi, tarihinde ilk kez fotoğrafçılar için özel bir rezidans projesi düzenliyor. 23 Ağustos 2026’da başlayacak ve bir hafta sürecek «Göründüğünden Daha Yakın» adlı proje, Huawei şirketiyle iş birliği içinde gerçekleştiriliyor. Bu girişim, modern akıllı telefonlar kullanılarak yazarlar kasabasının günlük yaşamını, mimarisini ve doğasını belgelemeyi amaçlıyor ve sanatseverlerin ilgisini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com’un haberine göre, projenin baş küratörlüğünü tanınmış fotoğrafçı ve galeri sahibi Nina Gomiashvili üstleniyor. Seçimle belirlenen sekiz sanatçı; belgesel, doğa ve mimari fotoğrafçılığının yanı sıra anı ve gündelik yaşam temaları üzerinde çalışacak. Programın ana odağında uzaktan çekim ve yakınlaştırma özellikleri yer alıyor. Bu sayede sanatçılar, çevreye yaklaşmadan önemli ayrıntıları görüntüleyebilecek.

Teknik olanaklar ve gelişmiş cihazlar

Proje boyunca katılımcılara Huawei’nin en yeni amiral gemisi modelleri Huawei Pura 90s Pro Max ve Pura 90s Pro akıllı telefonları sunulacak. Serinin en gelişmiş modeli olan Pura 90s Pro Max, dört kat optik ve yüz kat dijital yakınlaştırmayı destekleyen 200 megapiksellik periskop telefoto modülüyle donatılmış. Bu telefoto lens, küçük ayrıntıların uzak mesafeden bile son derece net biçimde görüntülenmesini sağlıyor.

Cihaz ayrıca 50 megapiksellik ana RYYB sensörüne sahip. Değişken f/1,4–f/4,0 diyafram açıklığı, düşük ışık koşullarında bile yüksek kaliteli kareler çekilmesini sağlıyor. 6,9 inç ekrana sahip amiral gemisi; ikinci nesil XMAGE fotoğraf sistemi, yapay zekâ algoritmaları, 5 nanometrelik HiSilicon Kirin 9030S işlemci ve 6000 mAh bataryaya dayanıyor. Pura 90s Pro sürümü ise biraz daha küçük 6,6 inç ekranı, 50 megapiksellik ana ve telefoto kameralarıyla farklı renk seçeneklerine sahip şık bir tasarımla sunuluyor.

Açık format ve dijital arşiv

Rezidans kapalı bir formatta değil, tüm ilgililere açık olarak düzenlenecek. Her gün sanatçılar belirli bir saatte ortak masanın etrafında toplanarak çektikleri kareleri tartışacak ve günün en iyi fotoğraflarını seçecek. Dileyen herkes bu süreci ziyaret edebilir, merak ettiği soruların yanıtlarını alabilir ve akıllı telefonla fotoğraf çekme sanatına adanmış özel konferansları dinleyebilir.

Projenin nihai sonuçları Eylül 2026’da pro-peredelkino.org sitesinde özel bir dijital sayfada yayımlanacak. Sayfada katılımcıların en iyi çalışmaları, video içerikleri ve gözlem günlükleri bir araya getirilecek. Her fotoğrafa coğrafi etiketler eklenecek; böylece gelecekte ziyaretçiler için Peredelkino’da sanatçıların dikkat çektiği önemli noktaları kendi başlarına keşfetmelerini sağlayan özel rotalar oluşturulabilecek.

HuaweiPura 90s Pro MaxPeredelkinoAkıllı TelefonFotoğrafçılık
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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