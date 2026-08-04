Snap yöneticisi Specs akıllı gözlüklerinin satışına ilişkin sorulardan kaçındı

Ixbt.com’un haberine göre Snap CEO’su Evan Spiegel, ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin yatırımcı toplantısında, merakla beklenen yeni Specs akıllı gözlüklerine yönelik ilk talep ve ön siparişler hakkındaki soruları doğrudan yanıtlamaktan kaçındı. Bu durum, eylül ayında düzenlenecek resmi tanıtım etkinliği öncesinde teknoloji pazarında ilgi ve çeşitli tartışmalara yol açtı; zira yeni cihaz, şirketin geleceği açısından önemli bir stratejik adım olarak görülüyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Toplantı sırasında Spiegel, müşterilerin ve kullanıcıların cihazı doğrudan denemek istediğini vurguladı. Ona göre 2.195 ABD doları tutarındaki fiyat, alıcılar için ciddi şekilde değerlendirilmesi gereken bir karar anlamına geliyor. Geliştiriciler ve platformun özelliklerine yakından aşina uzmanlar teknolojik ilerlemeleri iyi anlasalar da geniş kitleler için cihazı ellerinde canlı olarak inceleyip denemek büyük önem taşıyor.

Fiyat politikası ve pazar rekabeti

Bu karşılaştırmada Specs’in fiyatının, piyasadaki diğer popüler giyilebilir cihazlarla kıyaslandığında daha yüksek olması dikkat çekiyor. Meta Ray-Ban akıllı gözlüklerinin yaklaşık 350 dolardan başladığı göz önüne alındığında Snap ürünü oldukça pahalı kalıyor. Bununla birlikte, Apple’ın fiyatı 3.500 dolardan başlayan Vision Pro başlığına kıyasla daha ucuz olduğu belirtiliyor. Şirketin on yılı aşkın süren geliştirme çalışmalarının ardından haziranda duyurduğu bu cihaz, pazarda kendine yer edinmeye çalışıyor.

Yatırımcılar Spiegel’e bu finansal stratejinin neden seçildiğini, diğer büyük ortaklarla birleşmek yerine neden bağımsız hareket edildiğini ve Apple, Meta ile Alphabet gibi devlerle rekabette başarı kazanmanın temelini neyin oluşturacağını sordu. Spiegel ise geleceğin bilgi işlem platformunu oluşturma fırsatının son derece büyük olduğunu ve Snap’in bu alanda kendi gücüne dayanarak hareket edeceğini söyledi.

İlk hamle avantajı ve gelecek planları

Spiegel’e göre bazı kişiler Specs cihazının teknik açıdan ne kadar karmaşık olduğunu henüz tam olarak kavrayamamış olabilir. Şirket, sosyal medya alanında yenilikler sunmaya başladığında Facebook, Instagram ve Twitter gibi mevcut uygulamaların ardından pazara giren geç bir oyuncuydu. Ancak bu yeni cihaz kategorisinde ilk hamleyi yapan taraf olduklarını ve bunun yenilikçi kimliklerini güçlü biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Ürünün pazara uyumu hakkındaki soruyu yanıtlayan Spiegel, geniş kitleler tarafından benimsenmenin on yılın son yıllarına denk gelebileceğini tahmin etti. Ayrıca satış hacminin önemli ölçüde artması için cihazın ağırlığının ve fiyatının gelecekte düşürülmesi gerektiğini söyledi. Buna rağmen geliştiricilerin son yıllarda Specs platformu için uygulamalar oluşturması şirkete önemli bir avantaj sağlıyor.