Jorge Jesus, 2026 Dünya Kupası sonrası Portekiz Milli Takımı'nın başına geçebilir

·35·Spor
Jorge Jesus, 2026 Dünya Kupası sonrası Portekiz Milli Takımı'nın başına geçebilir

Dünya Kupası tartışmaları tüm hızıyla devam ederken, gelecekteki büyük teknik direktör transferlerine dair kulis bilgileri ortaya çıkmaya başladı. Saygın ESPN Brazil yayın organının haberine göre, 2026 Dünya Kupası turnuvası sona erdikten sonra Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör değişikliği bekleniyor.

Takımın mevcut hocası Roberto Martinez'in sözleşmesi turnuva sonrası sona eriyor ve tarafların anlaşmayı uzatmama kararı aldığı belirtiliyor. Onun yerine ise deneyimli Portekizli uzman Jorge Jesus'un adaylığı değerlendiriliyor.

Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Al-Nassr kulübünü çalıştırıyordu. Yakın zamanda bu görevden ayrılmış olması ve şimdi Ronaldo ile yeniden Portekiz Milli Takımı'nda bir araya gelme ihtimali, bu bilgiyi daha da ilgi çekici kılıyor!

Potansiyel atamanın önemli detayları

Son aylarda Portekiz Futbol Federasyonu ve teknik direktör arasında yürütülen gizli müzakereler oldukça olumlu yönde ilerledi. Durumun genel görünümü şu şekildedir:

Kriter

Detaylar

Mevcut teknik direktör

Roberto Martinez (2026 Dünya Kupası sonrası ayrılıyor)

Ana aday

Jorge Jesus (71 yaş, Portekiz)

Müzakere durumu

Oldukça olumlu ve final aşamasına yakın

Son görev yeri

Al-Nassr (Suudi Arabistan)

Bu atama Portekiz'e ne kazandırır?

Jorge Jesus; disiplini, taktiksel titizliği ve hücum futbolunu benimsemesiyle tanınır. Portekizli taraftarlar onu Benfica ve Sporting kulüplerindeki başarılı kariyerinin yanı sıra, Brezilya'nın Flamengo kulübüyle Libertadores Kupası'nda elde ettiği tarihi zaferler nedeniyle çok seviyorlar.

Futbol uzmanlarının görüşü:

Roberto Martinez döneminde Portekiz Milli Takımı pragmatik bir futbol sergilerken, Jorge Jesus'un gelişi takıma özgü savaşçı ve ekspresif hücum gücünü geri getirebilir. 71 yaşındaki uzman için kendi ülkesinin milli takımını yönetmek, kariyerinin zirve noktası olacaktır. Ayrıca, Cristiano Ronaldo ve milli takımın diğer yıldızlarıyla kuracağı iletişimle takım içi atmosferin yeni bir seviyeye taşınması bekleniyor.

Şu an için Portekizliler tüm dikkatlerini Kuzey Amerika sahalarındaki Dünya Kupası mücadelelerine vermiş durumda, ancak turnuvanın sona ermesiyle birlikte resmi açıklamaların yapılması olasılığı oldukça yüksek.

Jorge JesusPortekizAl-NassrCristiano RonaldoBenfica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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