Lamine Yamal Henüz 90 Dakika Oynamaya Hazır Olmadığını İtiraf Etti

İspanya milli takımı ve Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, taraftarları biraz endişelendiren ancak gerçek durumu yansıtan bir açıklama yaptı. Yetenekli kanat oyuncusu, fiziksel durumunun henüz tamamen normale dönmediğini ve sahada tam süre boyunca hareket etmeye fiziksel olarak hazır olmadığını itiraf etti.

Nisan ayındaki sakatlığın etkileri

Dünya Kupası'nın 1. turunda Yeşil Burun Adaları ile beklenmedik bir beraberlikle (0:0) sonuçlanan maç, Lamine Yamal için uzun bir aradan sonraki ilk resmi karşılaşma oldu.

Sakatlık geçmişi: Futbolcu, bu yılın Nisan ayı ortalarında Barcelona formasıyla çıktığı maçlardan birinde ciddi bir sakatlık yaşamıştı.

İhtiyatlı önlem: İspanya milli takımı teknik heyeti, genç yıldızın sağlığını riske atmamak için onu Yeşil Burun Adaları maçına ilk 11'de başlatmadı. Yamal, ancak ikinci yarının ortalarına doğru yedek kulübesinden oyuna dahil oldu.

Futbolcunun kendi durumu hakkındaki görüşü

Sahadaki ilk dakikaların ardından Yamal, spor formu hakkında şunları söyledi:

«Fiziksel durumum henüz ideal seviyede değil, bunu gizlemeye gerek yok. Şu an için sahada tam 90 dakika boyunca milli takımıma yüksek tempoda yardımcı olmaya hazır değilim. Ancak kademeli olarak iyileşme süreci devam ediyor. Teknik direktör bana ne kadar süre verirse, sahada tüm gücümü vermeye çalışacağım».

Önümüzde kritik bir maç var: Suudi Arabistan

İlk turdaki puan kaybının ardından, İspanya milli takımı gruptan çıkma şansını artırmak için bir sonraki maçta sadece galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

Maç tarihi: 21 Haziran, Pazar

Rakip: Suudi Arabistan milli takımı

Takımın hedefi: İlk 3 puanı almak ve hücumdaki etkinliği geri kazanmak.

Teknik heyetin, Suudi Arabistan karşısındaki kritik maçta Lamine Yamal'ı hangi taktikle kullanacağı şimdilik bir gizem. Büyük olasılıkla, oyunu güçlendirmek için yeniden yedek kulübesinde tutulacak. Dünya Kupası'ndaki en sıcak gelişmeleri bizimle takip edin!