ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası, sadece kıyasıya mücadeleleri ile değil, aynı zamanda beklenmedik olaylarıyla da Latin Amerikalı taraftarları şaşırtmaya devam ediyor. Latin Amerika'nın saygın «Hablalonoticias» yayınına göre, Özbekistan milli takımının 22 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev Kolombiya maçından sonra bu ülkede gerçek bir sosyal medya fenomenine dönüştü.

Temsilcilerimiz ilk turda Kolombiya'ya 1-3 mağlup olsa da, Abbosbek sergilediği etkileyici oyun ve karizmasıyla rakip ülkedeki binlerce taraftarın, özellikle de kadınların ilgisini tamamen üzerine çekti.

«Azteca» stadyumundaki tarihi golün sahibi

Özbekistan futbol tarihinin ilk Dünya Kupası golü Fayzullayev'e yazıldı. Meksika'daki efsanevi «Azteca» stadyumunda oynanan maçın 60. dakikasında şu tarihi an yaşandı:

Takım kaptanı Eldor Shomurodov'un sert ve etkili şutunu Kolombiya kalecisi Camilo Vargas kurtarmayı başardı. Ancak dönen topa ilk ulaşan Abbosbek Fayzullayev oldu. Boyu çok uzun olmamasına rağmen, büyük bir hız ve çeviklikle topu kafayla rakip ağlara göndererek Dünya Kupaları'ndaki ilk golümüzü kutladı.

Kolombiyalı kızların yeni «crush»ı ve Richard Rios ile kıyaslama

Maçın sona ermesiyle birlikte, Kolombiya segmentindeki X (Twitter) ve Instagram sosyal ağlarında Özbek futbolcunun ismi en üst trendler arasına girdi. Kolombiyalı taraftarlar onu «bu Dünya Kupası'nın en yakışıklı futbolcusu» olarak tanımlıyor.

Hatta yerel futbolseverler, Fayzullayev'i kendi milli takımlarının yıldızı ve en karizmatik futbolcusu olan «Benfica» orta sahası Richard Rios ile kıyaslamaya başladılar. İki futbolcunun sahadaki kendine has tarzı ve dış görünüşü sosyal medyada hararetli tartışmalara neden oluyor.

Abbosbek Fayzullayev'in kısa profili

Kriter Detaylar Yaş 22 yaş DK-2026'daki statüsü Özbekistan tarihinin ilk DK golünün sahibi Güncel kulübü «İstanbul Başakşehir» (Türkiye) Eski kulüpleri «Paxtakor» (Taşkent), CSKA (Moskova)

CSKA'dan Türkiye'ye: Uluslararası taraftarların sevgisi

Abbosbek Fayzullayev nerede oynarsa oynasın, kısa sürede tribünlerin sevgilisi olma özelliğine sahip. 2023 yazında «Paxtakor»dan Moskova'nın CSKA kulübüne transfer olduğunda da Rus taraftarların kalbini kazanmıştı.

Geçen yıl (2025 yazı) Türkiye Süper Lig ekibi «İstanbul Başakşehir» kulübüne transfer olmasına rağmen, Rusya'daki birçok futbolsever, özellikle Abbosbek'in DK-2026'daki katılımı nedeniyle Dünya Kupası'nda Özbekistan milli takımını gönülden destekliyor.

Önümüzde temsilcilerimizi Portekiz'e karşı oldukça zorlu bir mücadele bekliyor. Sosyal medyayı sallayan Abbosbek Fayzullayev ve Fabio Cannavaro'nun öğrencilerine gelecek maçta büyük başarılar dileriz!