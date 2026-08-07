Samsung müşterilerini 5 nanometrelik teknolojiye aktif olarak yönlendiriyor

Küresel yarı iletken pazarında üretim hacmi ve kapasitesi için kıyasıya rekabet devam ediyor. ZDNet Korea'nın haberine göre Samsung Electronics, 4 nanometrelik üretim kapasitesinin aşırı yoğun olması nedeniyle müşterilerini aktif olarak 5 nanometrelik üretim sürecine yönlendiriyor. Bu kararın, küresel yarı iletken pazarındaki mevcut denge ve tedarik zincirleri üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Bildirildiğine göre Samsung Foundry bölümünün 4 nanometrelik üretim hatları gelecek yıla kadar neredeyse tamamen dolu. Bunun başlıca nedeni olarak şirketin kendi ihtiyaçları, özellikle de yeni nesil HBM4 bellek yongalarının üretimine yönelik siparişlerdeki ciddi artış gösteriliyor. Ayrıca bu kapasitede çeşitli AI hızlandırıcıları da üretiliyor.

Uzlaşma çözümü olarak 5 nanometre

Mevcut durumda Samsung, müşterilerine yeterince olgun ve ekonomik olan 5 nanometrelik teknolojiyi alternatif bir seçenek olarak sunuyor. Bu süreç, en gelişmiş 2 ve 3 nanometrelik teknolojilere kıyasla daha ucuz olmakla birlikte birçok modern üreticinin ihtiyaçlarını tamamen karşılayabiliyor. Başlangıçta otomotiv elektroniği için tasarlanan bu teknoloji, günümüzde AI çözümleri, nöroişlemciler ve sunucu çipleri geliştiren şirketler arasında da giderek popülerleşiyor.

Son aylarda bu teknolojiye olan ilginin önemli ölçüde arttığı görülüyor. Uzmanlara göre bunda TSMC fabrikalarındaki yüksek doluluk oranı ve karmaşık jeopolitik durum da etkili oldu. Dünyanın önde gelen sözleşmeli üreticisinin boş kapasite sıkıntısı yaşaması nedeniyle Çin, Hindistan ve diğer ülkelerden birçok şirket Samsung'un hizmetlerini kullanmaya karar verdi.

Beklentiler ve gelecek planları

TSMC'nin kabul edemediği daha küçük hacimli siparişler de şu anda Güney Koreli teknoloji devine yöneliyor. Bu durum, şirkete konumunu güçlendirmek için ek fırsatlar sunuyor. Bununla birlikte Samsung, 2 nanometrelik gelişmiş teknoloji için talepleri almaya da devam ediyor.

Buna rağmen 2 nanometrelik sürecin gelecekteki başarısı, büyük ölçüde kullanılabilir çip verimini artırma ve yeni teknolojiyi yüksek hacimli müşteriler için cazip hâle getirme konusundaki başarıya bağlı olacak. Mevcut aşamada ise 5 nanometrelik üretim süreci, şirket ve müşterileri için en uygun ve istikrarlı uzlaşma seçeneği olmaya devam ediyor.