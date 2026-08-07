Rodri, Barcelona'ya transfer olmaya çok yakın

Son günlerde Manchester City'nin yıldızı Rodri'nin adı Real Madrid ile sıkça anılsa da futbolcu, beklenmedik şekilde Katalan ekibi Barcelona'ya transfer olmaya çok yaklaştı. Mundo Deportivo'nun haberine göre İspanyol orta saha oyuncusu, Blaugrana projesine olumlu bakıyor ve yönetimine Manchester City ile görüşmelere başlanması için resmen onay verdi. Haberi Goal.com aktarıyor.

Katalan kulübünün yönetimi, en büyük engel olan futbolcunun ne istediğini netleştirmenin en zor adım olduğunu ve bu görevin başarıyla tamamlandığını belirtiyor. Kulübün yaz transfer dönemindeki önceliği hücum hattını güçlendirmek olmaya devam etse de dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birini kadrosuna katma ihtimali, Barcelona'yı bu transferi ciddi şekilde değerlendirmeye zorladı.

Hansi Flick'in projesine uygun futbolcu

Rodri; yüksek kalitesi, büyük deneyimi ve liderlik özellikleri de dahil olmak üzere her açıdan teknik direktör Hansi Flick'in oyun felsefesine mükemmel şekilde uyuyor. Haberlere göre Barcelona bu transferi hızlandırmaya çalışıyor; çünkü takımın Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Bununla birlikte Rodri'nin gelişi, Katalan ekibinin orta sahasında aşırı yoğunluğa ve hatta oyuncu fazlalığına yol açabilir. Barcelona'nın orta sahasında şu anda bile Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermín López, Marc Casadó ve Marc Bernal forma mücadelesi veriyor.

Teknik direktör için olumlu bir baş ağrısı

Bu kadar zengin bir seçenek yelpazesi, Hansi Flick için bir tür olumlu baş ağrısı yaratıyor. Alman teknik adam, takımın gücünü kaybetmeden birçok yıldız isim arasından dilediği seçimi yapabilecek ve oyuncuları özgürce rotasyona sokabilecek.

Uzmanlara göre Rodri'nin transferi yalnızca takım içi rekabeti artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Barcelona'ya Avrupa arenasında en üst düzey hedefler için mücadele etme konusunda ekstra güven verecek.