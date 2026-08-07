Andrea Cambiaso'nun menajeri futbolcunun geleceği hakkında konuştu

Torino temsilcisi Juventus ve İtalya Millî Takımı'nın kanat bek oyuncusu Andrea Cambiaso'nun geleceğiyle ilgili sorular, taraftarların ve uzmanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Futbolcunun menajeri Giovanni Bia, Sky Sport'a verdiği röportajda müvekkili hakkındaki son transfer söylentilerine açıklık getirdi. Ona göre mevcut aşamada savunma oyuncusunun “Yaşlı Sinyora”dan ayrılması için ciddi bir neden bulunmuyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre menajer, müvekkilinin Torino ekibindeki performansından ve ortamdan son derece memnun olduğunu özellikle vurguladı. Giovanni Bia, her çocuğun çocukluğunda Juventus, Inter veya Milan gibi dev kulüplerde forma giymeyi hayal ettiğini hatırlattı. Bu nedenle Andrea, kendisi için değerli olan takımdan ancak tarafları tamamen memnun edecek son derece yüksek bir teklif gelmesi hâlinde ayrılmayı düşünebilir.

Manchester City'nin ilgisi ve üst düzey kulüp kriteri

Menajerin belirttiğine göre geçmişte İngiltere temsilcisi Manchester City, Andrea Cambiaso'ya somut ilgi göstermişti. Ancak futbolcu ve temsilcileri, yalnızca Avrupa'nın en seçkin üst düzey kulüplerinden teklif gelmesi hâlinde transfer seçeneğini değerlendirmeye hazır. Bia özellikle Premier Lig'in orta seviye takımlarından gelecek tekliflerin futbolcuyu ilgilendirmediğini ve yalnızca büyük hedefler için mücadele eden ekipleri tercih edeceğini belirtti.

Son dönemde medyada İtalya şampiyonasının bir diğer devi Inter ile olası anlaşmalar veya futbolcu takasları hakkında haberler yer almıştı. Özellikle transfer piyasasında Andrea Cambiaso ile Davide Frattesi arasında takas yapılması ihtimali gündeme gelmişti. Ancak Giovanni Bia bu söylentileri kesin bir dille reddederek Inter temsilcilerinden hiçbir resmî talep veya teklif almadıklarını açıkladı.