Tottenham'ın lideri Micky van de Ven kulüpte kalacak

·39·Spor
Tottenham'ın lideri Micky van de Ven kulüpte kalacak

Londra ekibi Tottenham, kilit savunmacılarından Micky van de Ven ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalamaya çok yakın. BBC Sport'un haberine göre Hollanda milli takımının oyuncusu, kulüpteki geleceğiyle ilgili kararını değiştirdi ve kısa süre içinde beş yıllık yeni bir anlaşmaya imza atması bekleniyor. Bu gelişme, Kuzey Londra ekibi için önemli bir adım niteliğinde ve takımın gelecek planlarının istikrarını güvence altına alıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlanacağı üzere yetenekli stoper, 2023 yılında Almanya'nın Wolfsburg takımından Tottenham'a transfer olmuştu. Açıklanan ilk anlaşma 2029 yılına kadar geçerli olsa da son aylardaki gelişmeler, futbolcunun geleceğiyle ilgili çeşitli soru işaretlerine yol açmıştı. İngiltere Premier League'e geldiği ilk günden itibaren güven veren performansıyla öne çıkan oyuncu, takımın 2024-25 sezonunda Avrupa Ligi'ndeki başarısında belirleyici rol oynamıştı.

Roberto de Zerbi faktörü ve kulüpteki değişimler

Tottenham'ın zorlu bir dönemden geçtiği ve takımın Premier League'de kalma mücadelesi verdiği bu yılın başlarında Micky van de Ven geleceğini ciddi şekilde düşünmüştü. Kulüpte yalnızca dokuz ay içinde üç teknik direktör değişmesi ve sonuçların büyük ölçüde kötüleşmesi, futbolcuda şüphe uyandırmıştı. Ancak 31 Mart'ta Igor Tudor'un yerine eski Brighton teknik direktörü Roberto de Zerbi'nin getirilmesi, durumu kökten değiştirdi.

İtalyan teknik adamın gelişi ve uygulamaya koyduğu oyun tarzı, savunmacının fikrini değiştirmesinde temel faktör oldu. Van de Ven, kulüp altyapısındaki olumlu değişimleri ve yeni hedefleri takdir etti. Oyuncu, yaz başında BBC Sport'a verdiği röportajda takımda yeni bir ruhun ortaya çıktığını özellikle vurgulamıştı.

Zorlu sezon geride kaldı

Tottenham, geride kalan sezonda tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşadı; küme düşme tehlikesiyle son haftaya kadar mücadele etti ve lig tablosunda 17. sırada yer aldı. Van de Ven, geçen sezonki sonuçların tatmin edici olmadığını ve kabul edilemez bir seviyede bulunduğunu gizlemedi.

Buna rağmen kulüp yönetiminin attığı yeni adımlar ve kadrodaki istikrar, futbolcu üzerinde olumlu etki yarattı. Tüm zorlukları geride bırakarak yeni sezona yeni hedeflerle başlamanın önemli olduğunu vurguladı. Savunmacının yeni sözleşmeye imza atması, Tottenham için yalnızca sportif açıdan değil, imaj bakımından da önemli bir zafer olacak.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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