Parma, David Romero'yu kadrosuna katıyor ve Pellegrino'yu göndermeye hazır

·56·Spor
Parma, David Romero'yu kadrosuna katıyor ve Pellegrino'yu göndermeye hazır

İtalya Serie A ekiplerinden Parma, transfer piyasasında aktif çalışmalarını sürdürerek hücum hattını bir yetenekli futbolcuyla daha güçlendirmeye çok yaklaştı. Sky Sport'un haberine göre ekip, Tigre forması giyen genç Arjantinli forvet David Romero'yu kadrosuna katmak için görüşmelerin son aşamasını yürütüyor. Bu haberi Goal.com haberine göre aktarıyor.

El Bilal Touré transferini başarıyla tamamlayan Parma yönetimi, 2003 doğumlu Arjantinli santrforun transferi konusunda Tigre ile neredeyse anlaşmaya vardı. Oyuncu da son saatlerde takım taraftarlarına veda ederek İtalya'ya taşınmasının beklendiğini davranışlarıyla açıkça gösterdi.

David Romero, geride kalan sezonda kendini göstermeyi başardı. Arjantin Primera Divisiónu ve CONMEBOL Sudamericana'da toplam 17 maça çıkan oyuncu, 10 gol atıp 2 asist yaptı. Tam da bu istikrarlı ve etkili performanslar Parma scoutlarının dikkatini çekti.

Mateo Pellegrino'nun geleceği ve devlerin ilgisi

Parma'nın David Romero'yu transfer etmesinin, kulüpteki başka bir forvetin geleceğini de doğrudan etkilemesi bekleniyor. 2001 doğumlu bir diğer Arjantinli forvet Mateo Pellegrino, yeni oyuncunun gelişiyle birlikte takımdan ayrılabilir. Oyuncuya İtalya'dan ve yurt dışından ciddi ilgi bulunuyor; özellikle Fiorentina ve Juventus gelişmeleri yakından takip ediyor.

Fiorentina, Moise Kean için iyi bir teklif gelmesi veya Roberto Piccoli'nin Bologna'ya gitmesi hâlinde Pellegrino transferi için kararlı bir adım atmaya hazır. Juventus da hücum hattını değerlendirerek genç forveti hedefleri arasına aldı.

Transfer piyasasındaki sonraki adımlar

Torino ekibinin Pellegrino için somut adımlar atmaya başlamadan önce hücum hattındaki bazı futbolcuları satması gerekiyor. Şu anda Jonathan David takımdan ayrılmaya en yakın aday konumunda, ancak henüz tatmin edici bir teklif gelmedi. Buna rağmen Juventus da bu yarışın dışında kalmış değil.

Parma ise sezon başlamadan önce teknik direktörüne tamamen şekillenmiş bir hücum hattı sunmayı hedefliyor. David Romero'nun gialloblù formasını giymesi için yalnızca zamanın gelmesi ve tarafların tüm küçük ayrıntılar üzerinde anlaşması kaldı, Sky Sport bildiriyor.

ParmaDavid RomeroMateo PellegrinoJuventusFiorentina
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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