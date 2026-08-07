NVIDIA QuakeCon etkinliğinde GeForce RTX 50 grafik kartlarını önerilen fiyattan satıyor

Son dönemde ekran kartı pazarında fiyatlarda keskin bir artış gözlemleniyor ve bu durum kullanıcılar için ciddi zorluklar yaratıyor. ixbt.com'un haberine göre NVIDIA, kullanıcıların en yeni nesil grafik kartlarını resmi tavsiye edilen fiyatlarla satın alabilmesini sağlamaya karar verdi. Bu girişimin, piyasadaki fiyat artışları karşısında bilgisayarını yükseltmek isteyenler için önemli bir adım olması bekleniyor. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Şirket bu fırsatı geniş çaplı perakende satış ağlarında değil, özel bir etkinlik kapsamında sunuyor. Bu yıl kapılarını açan QuakeCon festivalinde NVIDIA, özel bir tanıtım standı sergiliyor. Söz konusu stant, ziyaretçilerin en yeni RTX 50 serisi cihazları yapay biçimde şişirilmemiş gerçek fiyatlarıyla satın almasına olanak tanıyor.

Etkinlik kapsamındaki fiyat politikası

Açıklanan koşullara göre alıcılar GeForce RTX 5070 Founders Edition modelini 550 ABD dolarına, GeForce RTX 5080 FE sürümünü 1000 ABD dolarına, amiral gemisi RTX 5090 FE modelini ise 2000 ABD dolarına satın alabilecek. Özellikle RTX 5090 ekran kartının günümüzde serbest perakende piyasasındaki fiyatının 4000 ila 5000 dolar ve hatta daha yüksek seviyelere çıktığını belirtmek gerekir. Bu nedenle QuakeCon etkinliğindeki teklif, mevcut piyasa koşullarına kıyasla son derece avantajlı ve uygun bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

NVIDIA bu kampanyayı «Onaylı öncelikli erişim hakkı» olarak adlandırıyor. Bu ifade, modern piyasa gerçekleri ve yüksek talep koşullarında gerçek tavsiye edilen fiyatların değişmeden kaldığını kendine özgü bir biçimde vurguluyor. Mevcut piyasa kuralları farklı bir tablo ortaya koysa da şirket, hayranlarına donanımları adil fiyatlarla sunmaya çalışıyor.

Etkinlik ayrıntıları ve koşulları

Bu yıl 6-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen etkinliğe katılmayı planlıyorsanız organizatörler, GeForce standını mümkün olduğunca erken ziyaret etmenizi öneriyor. Amaç, ürünler tükenmeden onları garanti edilen fiyattan satın almak. Şirket temsilcilerinin bildirdiğine göre isteyen herkes bu cihazları etkinlik alanında satın alabilecek.

Bununla birlikte uzmanları ve alıcıları düşündüren temel soru, NVIDIA'nın bu etkinlik için tam olarak kaç adet ekran kartı ayırdığının bilinmiyor olması. Talebin çok yüksek olması beklendiğinden, isteyen herkesin bu fırsattan yararlanabilmesi pek olası görünmüyor. Bu nedenle festivale katılanların hızlı hareket etmesi ve etkin olması büyük önem taşıyor.