Rodri Katalonya Yolunda: Barcelona Sürpriz Transferin Eşiğinde

Mundo Deportivo'nun haberine göre Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri, kariyerine sürpriz bir şekilde Barcelona'da devam edebilir. Daha önce futbolcunun Real Madrid'in ilgi alanında olduğu yönünde haberler çıkmıştı, ancak Katalan kulübünün projesi İspanyol yıldızı cezbetmeyi başardı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Rodri şu anda Barcelona yönetimine, Manchester City ile görüşmeleri başlatması için resmî onay verdi. Kulüp yönetimi, bu süreçteki en büyük engel olan futbolcunun gerçek niyetlerini öğrenme aşamasını başarıyla geçtiklerine inanıyor.

Hansi Flick'in projesine mükemmel uyum sağlayacak futbolcu

Barcelona için yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek öncelikli görev olmaya devam etse de dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birini kadrosuna katma ihtimali, yönetimi bu transferi ciddi şekilde değerlendirmeye zorladı. Rodri; yeteneği, büyük tecrübesi ve liderlik özellikleriyle teknik direktör Hansi Flick'in oyun felsefesine son derece uyuyor.

Uzmanlara göre Katalanların bu transferi gerçekleştirmek istemesinin bir diğer nedeni, sakatlanan Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un yerini uygun şekilde doldurma arzusudur. Rodri'nin gelişi, takımın merkezdeki seçeneklerini daha da genişletecek.

Orta sahada büyük rekabet

Bu transfer gerçekleşirse Barcelona'nın orta sahasında gerçek bir yıldızlar ordusu toplanacak. Takımda hâlihazırda Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermín López, Marc Casadó ve Marc Bernal gibi yetenekli futbolcular forma giyiyor. Rodri'nin bu gruba katılması kadro derinliğini daha da artıracak.

Buna rağmen uzmanlar arasında bu anlaşmanın kulübün genel mali ve stratejik planına ne ölçüde uyduğu konusunda soru işaretleri bulunuyor. Manchester City'nin yıldızını kadrosuna katmak, Katalan kulübünden büyük bir bütçe ve ciddi bir çaba gerektirecek.