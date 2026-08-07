İsviçreli Flyer şirketi yeni bir elektrikli bisiklet türünü tanıttı

İsviçre’nin önde gelen bisiklet üreticilerinden Flyer, en yeni ürünü olan premium sınıftaki G1 Upstreet TR:CF 7.63 elektrikli bisikleti kamuoyuna tanıttı. Araç, özellikle otomatik vites kutusu ve zincirsiz aktarma sistemi gibi yenilikçi teknik çözümleriyle uzmanların ilgisini çekti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com’un aktardığına göre yeni model Almanya’da satışa sunuldu ve başlangıç fiyatı 7999 euro olarak belirlendi. Şu anda alıcılar bu premium aracı indirimle 5499 euro karşılığında satın alabiliyor. Yüksek fiyatı, gelişmiş teknolojiler ve kaliteli malzemelerle donatılmış olmasıyla açıklanıyor.

Yenilikçi aktarma ve motor sistemi

G1 Upstreet’in temelini Pinion Motor.Gearbox.Unit sistemi oluşturuyor. Bu çözüm, tek bir kapalı gövdede 85 Nm torka sahip merkezi elektrik motorunu ve 12 vitesli şanzımanı bir araya getiriyor. Klasik harici aktarıcılı transmisyonların aksine bu hermetik yapı, toz, su ve mekanik hasara karşı güvenilir biçimde tamamen korunuyor.

Uzmanlar, bu yaklaşımın bakım gereksinimlerini önemli ölçüde azalttığını belirtiyor. Elektrikli bisikletin bir diğer önemli avantajı, vites değişiminin tamamen otomatik gerçekleşmesi. Özel elektronik sistem, hareket hızına ve yol koşullarına göre en uygun vitesi kendisi seçiyor. Böylece sürücü tüm dikkatini yola verebiliyor.

Karbon malzemeler ve teknik özellikler

Geleneksel metal zincir yerine bu modelde modern karbon kayış kullanılıyor. Kayış, hareket sırasında neredeyse hiç ses çıkarmaması, özel bakım gerektirmemesi ve uzun kullanım ömrüyle öne çıkıyor. Ek güvenlik ve temizlik sağlamak amacıyla kayış, özel bir koruyucu kapakla örtülmüş.

Flyer G1 Upstreet TR:CF 7.63’ün kadrosu da doğrudan karbon fiberden üretilmiş. Buna rağmen yapının toplam ağırlığı 29 kilogram ve bisikleti hafif olarak nitelendirmek mümkün değil. Bu durum öncelikle bisiklete takılan 700 W·soat kapasiteli bataryayla bağlantılı. Batarya, uzun mesafeli yolculuklara olanak tanıyor.