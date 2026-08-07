Roma ve Gian Piero Gasperini görüşmesi: transferler nedeniyle röportaj iptal edildi

·59·Spor
Roma ve Gian Piero Gasperini görüşmesi: transferler nedeniyle röportaj iptal edildi

Roma'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin Sky Sport'a vermesi planlanan röportajı son dakikada beklenmedik şekilde iptal edildi. Bu durum futbol kamuoyunda ve taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırırken, kulübün transfer piyasasındaki faaliyetlerini artırdığı yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Goal.com'un haberine göre Sky Sport, günün ikinci yarısında teknik direktörün akşam yayınında görüşlerini paylaşacağını duyurmuştu. Ancak kısa süre sonra kanalın sunucuları, teknik direktörün yayına katılamayacağını taraftarlara açıkladı.

Transfer görüşmeleri ve yoğun toplantılar

Stüdyo gazetecilerinin açıklamasına göre programın iptal edilmesinde ne Gasperini'ye ne de televizyona bağlı olan nedenler etkili oldu. Gian Piero Gasperini taraftarlardan ve kanaldan özür dileyerek bu röportajın telafisini mümkün olan en kısa sürede yapacağına söz verdi.

Kanal temsilcileri, teknik direktörün şu anda kulüp yönetimiyle yoğun toplantılar ve müzakereler yürüttüğünü belirtti. Roma'nın Cardiff'teki kampında yönetim ile teknik heyet arasında önemli konuların görüşüldüğü tahmin ediliyor.

Yeni oyuncular ve öncelikli hedefler

Kaynağa göre transfer penceresinin kapanmasına kısa süre kala Roma yönetimi ile teknik direktör arasında kadronun güçlendirilmesi konusunda yoğun çalışmalar yürütülüyor. Özellikle takım için şu anda öncelikli hedefin bir kanat oyuncusu transfer etmek olduğu öğrenildi.

Kulüp, transfer politikasını daha da geliştirmek ve sezon hedeflerine ulaşmak için aktif şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Gasperini'nin basın toplantısından vazgeçerek tüm dikkatini kampa ve müzakerelere vermesi, başkent ekibinde yakında yeni gelişmeler ve dikkat çekici transferler yaşanacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

RomaGian Piero GasperiniSky SportTransferlerİtalya Serie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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