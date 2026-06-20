Abbosbek Fayzullayev'in tarihi gol sonrası duygusal paylaşımı

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Kolombiya ağlarını sarsayarak Özbekistan futbol tarihinde yeni bir sayfa açan Abbosbek Fayzullayev, en heyecan verici anılarını sosyal medyadaki taraftarlarıyla paylaştı.

Türkiye'nin Istanbul Başakşehir kulübü ve milli takım oyuncusu, Instagram resmi hesabında Meksika'daki efsanevi Azteca Stadyumu'nda oynanan tarihi maçtan bir dizi fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce taraftarın beğenisini ve ilgisini topladı.

Fotoğrafların ardındaki anlam: Babaya saygı ve büyük hayaller

Abbosbek tarafından paylaşılan fotoğraflar sadece maç karelerinden ibaret değil, aynı zamanda derin duygular barındırıyor:

Tarihi anlar: Paylaşımın ana kısmını, Kolombiya ile oynanan maçın en ateşli ve heyecanlı dakikaları oluşturdu.

Değerli bir kare: Fotoğraflar arasında Abbosbek'in babasının yer aldığı ve arka planda bir futbol stadyumunun göründüğü eski, değerli bir fotoğraf da bulunuyor. Bu, futbolcunun bugünkü seviyeye ulaşmasında ailesinin desteğinin ne kadar önemli olduğuna bir işaret.

Final felsefesi: Serinin son fotoğrafında İngilizce olarak şu ünlü söz yer alıyor: «Büyük hayaller, büyük fedakarlıklar gerektirir».

Yetenekli futbolcu, bu etkileyici ve anlamlı paylaşımına uzun bir açıklama yazmadı. Düşüncelerini tek bir kelimeyle noktaladı: «Sözsüz».

Fayzullayev'in 2026 Dünya Kupası'ndaki iki rekoru

18 Haziran'da Kolombiya'ya karşı oynanan maçın (1:3) sonucuna bakılmaksızın, 22 yaşındaki Abbosbek Fayzullayev, adını dünya futbol tarihine iki farklı kategoride kalıcı olarak yazdırdı:

Rekor Türü Kırılan Rekor Tarihi ilk gol Özbekistan'ın Dünya Kupası finallerindeki ilk golünün sahibi (60. dakika). Antropometrik rekor Yeni yüzyılda (XXI. yüzyıl) Dünya Kupaları'nda kafa golü atan en kısa boylu futbolcu.

Taraftarların ve uzmanların takdiri: Abbosbek'in sahadaki cesareti ve saha dışındaki mütevazılığı, onu sadece Özbekistan'da değil, tüm dünyada sevilen bir futbolcu haline getiriyor. Bu paylaşımı, gerçek zaferlerin ve hayallerin arkasında ne kadar zorlu bir çalışma ve fedakarlık yattığını bir kez daha kanıtladı.

Önümüzde Portekiz ile oynanacak bir mücadele var. Tarihi goller ve yeni zaferler yolunda milli takımımıza ve Abbosbek Fayzullayev'e başarılar dileriz!