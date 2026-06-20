Abbosbek Fayzullayev'in tarihi gol sonrası duygusal paylaşımı

·2·Spor
Abbosbek Fayzullayev'in tarihi gol sonrası duygusal paylaşımı

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Kolombiya ağlarını sarsayarak Özbekistan futbol tarihinde yeni bir sayfa açan Abbosbek Fayzullayev, en heyecan verici anılarını sosyal medyadaki taraftarlarıyla paylaştı.

Türkiye'nin Istanbul Başakşehir kulübü ve milli takım oyuncusu, Instagram resmi hesabında Meksika'daki efsanevi Azteca Stadyumu'nda oynanan tarihi maçtan bir dizi fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce taraftarın beğenisini ve ilgisini topladı.

Fotoğrafların ardındaki anlam: Babaya saygı ve büyük hayaller

Abbosbek tarafından paylaşılan fotoğraflar sadece maç karelerinden ibaret değil, aynı zamanda derin duygular barındırıyor:

  • Tarihi anlar: Paylaşımın ana kısmını, Kolombiya ile oynanan maçın en ateşli ve heyecanlı dakikaları oluşturdu.

  • Değerli bir kare: Fotoğraflar arasında Abbosbek'in babasının yer aldığı ve arka planda bir futbol stadyumunun göründüğü eski, değerli bir fotoğraf da bulunuyor. Bu, futbolcunun bugünkü seviyeye ulaşmasında ailesinin desteğinin ne kadar önemli olduğuna bir işaret.

  • Final felsefesi: Serinin son fotoğrafında İngilizce olarak şu ünlü söz yer alıyor: «Büyük hayaller, büyük fedakarlıklar gerektirir».

Yetenekli futbolcu, bu etkileyici ve anlamlı paylaşımına uzun bir açıklama yazmadı. Düşüncelerini tek bir kelimeyle noktaladı: «Sözsüz».

Fayzullayev'in 2026 Dünya Kupası'ndaki iki rekoru

18 Haziran'da Kolombiya'ya karşı oynanan maçın (1:3) sonucuna bakılmaksızın, 22 yaşındaki Abbosbek Fayzullayev, adını dünya futbol tarihine iki farklı kategoride kalıcı olarak yazdırdı:

Rekor Türü

Kırılan Rekor

Tarihi ilk gol

Özbekistan'ın Dünya Kupası finallerindeki ilk golünün sahibi (60. dakika).

Antropometrik rekor

Yeni yüzyılda (XXI. yüzyıl) Dünya Kupaları'nda kafa golü atan en kısa boylu futbolcu.

Taraftarların ve uzmanların takdiri:

Abbosbek'in sahadaki cesareti ve saha dışındaki mütevazılığı, onu sadece Özbekistan'da değil, tüm dünyada sevilen bir futbolcu haline getiriyor. Bu paylaşımı, gerçek zaferlerin ve hayallerin arkasında ne kadar zorlu bir çalışma ve fedakarlık yattığını bir kez daha kanıtladı.

Önümüzde Portekiz ile oynanacak bir mücadele var. Tarihi goller ve yeni zaferler yolunda milli takımımıza ve Abbosbek Fayzullayev'e başarılar dileriz!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

2026 Dünya Kupası: D Grubunda Sürpriz Sonuç — Paraguay Türkiye'yi Mağlup Etti2026 Dünya Kupası: D Grubunda Sürpriz Sonuç — Paraguay Türkiye'yi Mağlup EttiBugün, 11:41Abbosbek Fayzullayev Kolombiya'da sosyal medya yıldızı oldu!Abbosbek Fayzullayev Kolombiya'da sosyal medya yıldızı oldu!Bugün, 11:34Neymar Dönüyor: Carlo Ancelotti Brezilya Milli Takımı Taraftarlarını SevindirdiNeymar Dönüyor: Carlo Ancelotti Brezilya Milli Takımı Taraftarlarını SevindirdiBugün, 08:55ABD, Avustralya'yı mağlup ederek play-off biletini erkenden aldıABD, Avustralya'yı mağlup ederek play-off biletini erkenden aldıBugün, 02:11ABD, Avustralya'yı mağlup ederek grup liderliğine yükseldiABD, Avustralya'yı mağlup ederek grup liderliğine yükseldiBugün, 02:09Lamine Yamal: «Suudi Arabistan maçında takımıma yardımcı olmak istiyorum»Lamine Yamal: «Suudi Arabistan maçında takımıma yardımcı olmak istiyorum»Dün, 23:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı