Brezilya C Grubunda Lider — Haiti Ağır Bir Yenilgi Aldı

Dünya Kupası C Grubu'nda 2. tur mücadeleleri devam ediyor. Turnuvanın ana favorilerinden biri olan Brezilya milli takımı, Haiti karşısında sahaya çıkarak "klas" farkını net bir şekilde ortaya koydu ve 3:0 skorla farklı bir galibiyet elde etti.

Bu başarı, beş kez dünya şampiyonu olan ekibi grubun ilk sırasına taşıdı.

İlk yarıdaki "savaş": Cunha ve Vinicius'tan şov

Maçın kaderi aslında daha ilk yarıda belli oldu. Güney Amerikalılar ilk dakikalardan itibaren rakip kale önünde büyük bir baskı kurdu:

23. dakika (1:0): Hızlı hücumlardan birinde Mateus Cunha rakip savunmayı aşarak skoru açtı.

36. dakika (2:0): Cunha, yüksek formda olduğunu kanıtlayarak rakip ağları ikinci kez sarstı ve dublini kutladı.

45+3. dakika (3:0): İlk yarının uzatma dakikalarında Real Madrid yıldızı Vinicius Junior Haiti kalecisini çaresiz bırakarak farkı açtı.

İkinci yarıda Brezilya milli takımı enerji tasarrufu taktiğine geçti ve oyun kontrolünü tamamen elinde tuttu.

Turnuva durumu: 2. tur sonrası C Grubu

İki maç sonunda gruptaki güç dengesi şu şekilde oluştu:

Brezilya — 4 puan (Grup lideri, play-off aşamasına çok yakın).

Haiti — 0 puan (İki mağlubiyet sonrası şansını neredeyse tamamen kaybetti).

Takımların ilk 11'leri

Maçın başlangıcında sahada yer alan futbolcuların listesi:

Brezilya – Alisson, Gabriel, Danilo, Marquinhos, Santos, Casemiro, Guimaraes, Paqueta, Raphinha, Vinicius, Cunha.

Haiti – Placide, Arkyus, Ad, Delcroix, Experance, Duvernay, Bellegarde, Jean Jacques, Providence, Pierrot, Casimir.

Uzman yorumları: Brezilya milli takımı, ilk turdaki puan kaybından doğru dersler çıkararak Haiti karşısında gücünü tam anlamıyla sergiledi. Özellikle hücum hattında Mateus Cunha ve Vinicius'un uyumu, rakip savunma için gerçek bir kabusa dönüştü. Güney Amerikalılar, son tur öncesinde play-off biletini neredeyse garantilediler.

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