Brezilya C Grubunda Lider — Haiti Ağır Bir Yenilgi Aldı

·3·Spor
Brezilya C Grubunda Lider — Haiti Ağır Bir Yenilgi Aldı

Dünya Kupası C Grubu'nda 2. tur mücadeleleri devam ediyor. Turnuvanın ana favorilerinden biri olan Brezilya milli takımı, Haiti karşısında sahaya çıkarak "klas" farkını net bir şekilde ortaya koydu ve 3:0 skorla farklı bir galibiyet elde etti.

Bu başarı, beş kez dünya şampiyonu olan ekibi grubun ilk sırasına taşıdı.

İlk yarıdaki "savaş": Cunha ve Vinicius'tan şov

Maçın kaderi aslında daha ilk yarıda belli oldu. Güney Amerikalılar ilk dakikalardan itibaren rakip kale önünde büyük bir baskı kurdu:

  • 23. dakika (1:0): Hızlı hücumlardan birinde Mateus Cunha rakip savunmayı aşarak skoru açtı.

  • 36. dakika (2:0): Cunha, yüksek formda olduğunu kanıtlayarak rakip ağları ikinci kez sarstı ve dublini kutladı.

  • 45+3. dakika (3:0): İlk yarının uzatma dakikalarında Real Madrid yıldızı Vinicius Junior Haiti kalecisini çaresiz bırakarak farkı açtı.

İkinci yarıda Brezilya milli takımı enerji tasarrufu taktiğine geçti ve oyun kontrolünü tamamen elinde tuttu.

Turnuva durumu: 2. tur sonrası C Grubu

İki maç sonunda gruptaki güç dengesi şu şekilde oluştu:

  • Brezilya — 4 puan (Grup lideri, play-off aşamasına çok yakın).

  • Haiti — 0 puan (İki mağlubiyet sonrası şansını neredeyse tamamen kaybetti).

Takımların ilk 11'leri

Maçın başlangıcında sahada yer alan futbolcuların listesi:

Brezilya – Alisson, Gabriel, Danilo, Marquinhos, Santos, Casemiro, Guimaraes, Paqueta, Raphinha, Vinicius, Cunha.
Haiti – Placide, Arkyus, Ad, Delcroix, Experance, Duvernay, Bellegarde, Jean Jacques, Providence, Pierrot, Casimir.

Uzman yorumları:

Brezilya milli takımı, ilk turdaki puan kaybından doğru dersler çıkararak Haiti karşısında gücünü tam anlamıyla sergiledi. Özellikle hücum hattında Mateus Cunha ve Vinicius'un uyumu, rakip savunma için gerçek bir kabusa dönüştü. Güney Amerikalılar, son tur öncesinde play-off biletini neredeyse garantilediler.

Dünya Kupası'nın en güncel haberlerini ve sıcak sonuçlarını bizimle takip edin!

BrezilyaHaitiVinícius JúniorReal MadridMatheus Cunha
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Abbosbek Fayzullayev'in tarihi gol sonrası duygusal paylaşımıAbbosbek Fayzullayev'in tarihi gol sonrası duygusal paylaşımıBugün, 11:512026 Dünya Kupası: D Grubunda Sürpriz Sonuç — Paraguay Türkiye'yi Mağlup Etti2026 Dünya Kupası: D Grubunda Sürpriz Sonuç — Paraguay Türkiye'yi Mağlup EttiBugün, 11:41Abbosbek Fayzullayev Kolombiya'da sosyal medya yıldızı oldu!Abbosbek Fayzullayev Kolombiya'da sosyal medya yıldızı oldu!Bugün, 11:34Neymar Dönüyor: Carlo Ancelotti Brezilya Milli Takımı Taraftarlarını SevindirdiNeymar Dönüyor: Carlo Ancelotti Brezilya Milli Takımı Taraftarlarını SevindirdiBugün, 08:55ABD, Avustralya'yı mağlup ederek play-off biletini erkenden aldıABD, Avustralya'yı mağlup ederek play-off biletini erkenden aldıBugün, 02:11ABD, Avustralya'yı mağlup ederek grup liderliğine yükseldiABD, Avustralya'yı mağlup ederek grup liderliğine yükseldiBugün, 02:09
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı