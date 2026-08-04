Hindistan, popüler ödeme sistemi UPI için yeni bir iş modeli getiriyor

·7·Teknoloji
Hindistan, popüler ödeme sistemi UPI için yeni bir iş modeli getiriyor

Hindistan hükümeti, popüler Unified Payments Interface (UPI) dijital ödeme ağının finansal modelini kökten değiştirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı sundu. Bu girişim, ülkede 2020'den beri uygulanan ve satıcılardan komisyon alınmamasını öngören sıfır oranlı rejimin gözden geçirilmesi için yasal zemin oluşturabilir. TechCrunch.com bildiriyor ki ; ;

National Payments Corporation of India verilerine göre UPI sistemi, yalnızca bu yılın temmuz ayında rekor seviyede 23,66 milyar işlemi işledi. Bu işlemlerin toplam değeri ise 29,88 trilyon rupiye (yaklaşık 313,4 milyar dolar) ulaştı. Sistemdeki bu eşi benzeri görülmemiş büyüme, altyapısı üzerindeki yükü önemli ölçüde artırdı.

Finansal istikrar ve yeni fırsatlar

Hindistan'da satıcılar için ödemeleri ücretsiz hâle getirme politikası, halk arasında hızla benimsenmesini sağlamak amacıyla Ocak 2020'de uygulanmaya başlanmıştı. Ancak o tarihten bu yana sistem, büyük ölçüde devlet sübvansiyonları ve teşvikleriyle finanse ediliyordu. Son yıllarda maliye bakanlığı, merkez bankası ve özel ödeme şirketleri arasında hızla büyüyen ağın finansmanı konusunda yoğun tartışmalar sürüyordu.

Fintech şirketi Pine Labs'ın CEO'su Amrish Rau, X sosyal ağında yasa tasarısını destekleyerek ağın genişletilmesi ve güvenliğinin sağlanması için bankalarla startupların sürekli yatırıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Ona göre bireyler arasındaki transferler ücretsiz kalırken işletmelerden belirli komisyonlar alınması sistemi daha istikrarlı hâle getirebilir.

Piyasa ve analistlerin öngörüleri

Şimdilik yeni yasa tasarısı, ticari ödemelerde ücret alınmasını doğrudan zorunlu kılmıyor veya hangi işlemlerin kapsama alınacağını kesin biçimde belirlemiyor. Bu ayrıntıların ilerleyen dönemde kademeli olarak netleştirilmesi planlanıyor. Buna rağmen uzmanlar, bunu Hindistan'ın ödeme sektörü için önemli bir gelir kaynağının başlangıcı olarak değerlendiriyor.

Economic Times'ın haberine göre yetkililer, ticari komisyonları herkes için değil, yalnızca büyük satıcılarla sınırlama seçeneğini değerlendiriyor. Jefferies analistlerinin hesaplamalarına göre, yüksek değerli UPI işlemlerine küçük oranlı ücretler uygulanması, 2028 mali yılına kadar yıllık geliri 50 milyar ila 100 milyar rupi arasında artırabilir.

HindistanUPIFintechDijital ÖdemelerEkonomi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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