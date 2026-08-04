Falcon 9 aşaması Ay’a çarpacak: NASA ve SpaceX yeni planlar geliştiriyor

·8·Teknoloji
Falcon 9 aşaması Ay’a çarpacak: NASA ve SpaceX yeni planlar geliştiriyor

Bu yılın ocak ayında Firefly Aerospace ve ispace’in Ay görevlerini uzaya taşıyan Falcon 9 roketinin üst aşamasının 5 Ağustos’ta Ay yüzeyine çarpması bekleniyor. ixbt.com’un aktardığına göre bu planlanmamış çarpışma, bilim insanlarına doğal süreçleri incelemek ve yeni bilimsel veriler toplamak için eşsiz bir fırsat sunacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Hesaplamalara göre ağırlığı yaklaşık 4000 kilogram olan ve hacmi beş katlı bir binayı andıran roketin üst bölümü Ay’a 2,43 km/s hızla yaklaşıyor. Dünya’ya Yakın Nesneleri İnceleme Merkezi (CNEOS) verilerine göre çarpma bölgesi, Ay’ın görünen yüzündeki Einstein Krateri’nin yakınına denk geliyor. Potansiyel çarpışmayı ilk tespit eden astronom Bill Gray’in görüşüne göre olay sonucunda çapı 17 metreden büyük yeni bir krater oluşabilir.

NASA Bilim Misyonları Programları Direktörü Julianna Shayman’a göre roketin yörüngesindeki değişikliğe güneş etkinliği ile kütle çekiminin karşılıklı etkileşimi neden oldu. Şirket, artık yakıtın boşaltılması ve aktif sistemlerin kapatılması da dahil olmak üzere tüm standart pasifleştirme işlemlerini gerçekleştirdi. Ancak Dünya–Ay–Güneş sistemindeki yüksek enerjili yörüngelerde, alçak yörüngelerdeki gibi kontrollü dönüş senaryolarını uygulamak mümkün değil.

Bilimsel gözlemler ve sonuçlar

Atmosfer bulunmadığı için roketin aşaması çarpışmadan önce yavaşlamayacak ve kinetik enerjinin büyük bölümü doğrudan yüzeye aktarılacak. Uzmanların değerlendirmelerine göre çarpışma sonucunda havaya savrulan regolit onlarca kilometre yüksekliğe çıkabilir; bazı parçacıklar ise geçici olarak açık uzaya ulaşabilir. Bu parıltı Dünya’daki yerleşimlerden çıplak gözle görülemese de hassas teleskoplar tarafından kaydedilebilir.

Olayın ardından NASA, on yıldır Ay yüzeyini haritalayan Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) aracıyla çarpma bölgesini inceleyecek. Güney Kore’nin KASA uzay ajansı da Danuri aracı aracılığıyla süreci gözlemlemeyi planlıyor. Elde edilen veriler, toz püskürmesinin yapısını ve daha önce gizli kalan yüzey katmanlarını anlamaya yardımcı olacak.

Gelecekte uzay güvenliği

Bu, yapay bir nesnenin Ay’la çarpıştığı ilk olay değil. 2009’da NASA, donmuş su izlerini aramak için Atlas 5 roketinin Centaur aşamasını Cabeus Krateri’ne yönlendirmiş ve LCROSS aracını kullanmıştı. 2022’de Çin’in Long March 3B roketi de Ay’ın uzak tarafına çarpmıştı.

Ay’daki altyapıyı geliştirme planları ve görev sayısındaki artışla birlikte bu tür olaylar giderek daha önemli hâle geliyor. Gelecekte uzay araçlarına zarar verme riskini azaltmak amacıyla SpaceX ve NASA, Dünya–Ay–Güneş sistemindeki üst aşamaları bertaraf etmenin yeni yöntemlerini ciddi biçimde araştırıyor.

Falcon 9NASASpaceXAyUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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