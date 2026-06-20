Ruben Dias: Cristiano Ronaldo etrafındaki gürültüler bizim için yeni bir şey değil

·41·Spor
Ruben Dias: Cristiano Ronaldo etrafındaki gürültüler bizim için yeni bir şey değil

Portekiz milli takım savunmacısı Ruben Dias, Dünya Kupası başlangıcındaki başarısızlığın ardından takım kaptanı Cristiano Ronaldo'ya yönelik eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Manchester City stoperi, dış baskıların ve medyadaki gürültülerin takımın genel hedefine engel olamayacağını vurguladı. Goal.com'un haberine göre belirtildi.

Portekiz milli takımı, G grubu kapsamındaki ilk maçında Kongo DR ile karşı karşıya geldi ve 1-1'lik beraberlikle yetindi. Joao Neves'in erken golüyle öne geçen Portekizliler, ilk yarının bitimine kısa süre kala Yoane Wissa'nın attığı golle beraberliği yakaladı. Bu sonuç, taraftarlar ve eski futbolcular arasında sert tepkilere neden oldu.

Eleştirilerin odağındaki kaptan

Ana eleştiri oklarının 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'ya yönelmesi tesadüf değil. Deneyimli forvet bu maçta etkili olamadı ve Dünya Kupaları'ndaki golsüz serisini 10 maça çıkardı. Buna rağmen Ruben Dias kaptanı savundu.

"Eleştiriler sadece tek bir oyuncuya yöneltilmedi. Cris ana odak noktası, ancak böyle anlarda herkes mercek altına alınır. Burada sıra dışı bir durum görmüyorum; milli takıma geldiğimden beri durum böyle ve böyle devam edecek. Bu bizim için yeni bir şey değil", diye belirtti Ruben Dias.

Savunmacının sözlerine göre, sosyal medyadaki çeşitli spekülasyonlar ve tartışmalar futbolcuların iç atmosferini etkilemiyor. Takım, şampiyonluk hayali olan tek bir hedef etrafında birleşmiş durumda ve dış faktörlere odaklanmamaya çalışıyor.

Disiplin ve taktik hatalar

Maç analizi hakkında konuşan Manchester City yıldızı, Portekiz'in oyun sırasında disiplini kaybettiğini itiraf etti. Ona göre, erken gelen golden sonra takımda bir rehavet oluştu ve bu durum rakibe kendi oyununu sergileme fırsatı verdi.

"Maça iyi başladık, o anlarda büyük bir enerji hissedilebiliyordu. Ancak daha sonra gevşedik ve disiplini kaybettik. Bu bizi daha az etkili kıldı ve rakibe korku salamadık. Oyun garip bir dinamiğe girdi. Bunun farkındayız ve geleceğe sadece pozitif bakıyoruz", diye ekledi savunmacı.

Hatırlatmak gerekirse, Cristiano Ronaldo bu maçla birlikte Dünya Kupaları tarihinde ilk 11'de sahaya çıkan en yaşlı saha oyuncusu olarak rekor kırdı. Portekiz'in önümüzdeki maçlarda konumunu düzeltmesi ve gruptan çıkma meselesini çözmek için ciddi bir mücadele vermesi bekleniyor.

PortekizCristiano RonaldoRuben DiasDünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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