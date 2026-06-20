2026 Dünya Kupası: Vincenzo Montella Türkiye Milli Takımı'ndan ayrılacak mı?

Türkiye Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası grup aşamasında beklenenden erken veda etmesi, ülkede büyük bir şok ve eleştiri dalgasına yol açtı. «Spor Arena» gazetesinin eski muhabiri Muhammad Duman baş antrenör Vincenzo Montella'nın milli takımdaki geleceği hakkındaki görüşlerini paylaşarak, İtalyan teknik adamın yakında görevden ayrılacağını öngördü.

Gazetecinin görüşü: «Takımda kontrol kayboldu»

Muhammad Duman'a göre, şu anda Türk futbolu etrafındaki atmosfer oldukça gergin ve bu durumun antrenörün istifasıyla sonuçlanması neredeyse kesin:

«Bence Montella istifa edecek. Takımda kontrol kayboldu. Türkiye'de herkes Montella'yı eleştiriyor. Futbol federasyonunun bu konuda bir toplantı yapmasını ve Dünya Kupası'ndan sonra karar vermesini bekliyoruz».

Türkiye Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki üzücü sonuçları

Büyük umutlarla Kuzey Amerika'ya giden Türkler, iki turun ardından play-off aşamasına çıkma şansını tamamen kaybetti. Takımın sergilediği sonuçlar taraftarlar için gerçek bir darbe oldu:

Tur Rakip Milli Takım Maç Skoru Turnuva Sonucu 1. Tur Avustralya 0:2 Turnuvada şanssız başlangıç 2. Tur Paraguay 0:1 Play-off umutlarının tamamen yok olması

Federasyonun kararı bekleniyor

Vincenzo Montella, Paraguay maçından sonra takımda şans faktörünün eksik olduğunu ve futbolcuların ellerinden geleni yaptığını söylese de, yerel basın ve uzmanlar taktik hataları vurguluyor. Takımın iç atmosferinin ve oyun sisteminin bozulduğuna dair görüşler günden güne güçleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu şu an için acele karar vermek istemiyor. Dünya Kupası sona erer İer özel bir rapor toplantısı düzenlenecek ve İtalyan uzmanla olan sözleşmenin feshedilip edilmeyeceği konusunda kesin bir karar verilecek.

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