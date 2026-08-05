Rio Ngumoha'nın Yan Diomande'den daha parlak bir kariyere sahip olması bekleniyor

İngiltere'nin Liverpool kulübünün genç kanat oyuncusu Rio Ngumoha'nın, gelecekte Real Madrid'e katılması beklenen Yan Diomande'den daha başarılı ve parlak bir futbol kariyerine sahip olacağı öngörülüyor. Goal.com'un haberine göre İngiliz yetenekli futbolcu, etkileyici performansları ve kırdığı rekorlarla uzmanların dikkatini çekmeyi başardı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Ngumoha geçen sezon Liverpool formasıyla son derece önemli başarılara imza attı. Özellikle Premier Lig'deki ilk maçının uzatma dakikalarında galibiyet golünü atarak kulüp tarihinin en genç golcüsü oldu. Bir aydan biraz daha uzun süre sonra ise Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç Liverpool oyuncusu olarak bir rekor daha kırdı.

Uzman görüşleri ve transfer piyasası

Peterborough United Başkanı Darragh MacAnthony, talkSPORT yayınında yaptığı açıklamada genç futbolcunun potansiyelini övdü. Ona göre Ngumoha bu sezon gerçek bir sansasyona dönüşecek ve hatta Premier Lig'in en iyi genç oyuncusu ödülünü kazanacak. Uzman ayrıca futbolcunun hem sağ hem de sol kanatta aynı derecede etkili oynayabildiğini vurguladı.

Bu arada Real Madrid'in RB Leipzig'in forveti Yan Diomande'yi 130 milyon avro karşılığında kadrosuna katmak üzere yürüttüğü görüşmeleri tamamladığı bildirilmişti. Yaz transfer döneminin en ses getiren anlaşmalarından biri olması beklenmesine rağmen MacAnthony, Rio Ngumoha'nın gelecekte ondan daha iyi sonuçlar elde edeceğine inanıyor.

Uluslararası başarılar ve Liverpool'un planları

Yetenekli kanat oyuncusu uluslararası arenada da kendini göstermeyi başardı. İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Yeni Zelanda'ya karşı oynanan hazırlık maçında genç futbolcuya şans verdi. Ngumoha, ikinci yarıdaki güven veren performansının ardından maçın oyuncusu seçildi ve tanınmış yorumcu Adrian Durham tarafından İngiltere'nin en güçlü sağ kanat oyuncusu olarak gösterildi.

Kulüp düzeyinde ise Liverpool, efsane futbolcusu Mohamed Salah'ın ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmaya çalışıyor. Salah'ın takımdan ayrılmasının ardından Kırmızılar, hücum hattını güçlendirmek için Víctor Muñoz'u transfer etmeye çalıştı. Buna rağmen Rio Ngumoha, ilk 11'de kalıcı bir yer edinmek için en uygun fırsata sahip olduğunu göstermeye devam ediyor.