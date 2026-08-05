Nvidia liderliğindeki OSAA ittifakı yapay zekâ güvenliğinde ilk sonuçlarını sundu

·31·Teknoloji
Nvidia liderliğindeki OSAA ittifakı yapay zekâ güvenliğinde ilk sonuçlarını sundu

Nvidia liderliğinde kurulan Open Secure AI Alliance (OSAA) sanayi grubu, yalnızca bir hafta içinde önemli ilerleme kaydederek 120'den fazla şirketi bünyesinde topladı. ixbt.com'un aktardığına göre yeni ittifak kapsamında Shared AI Findings Exchange (SAFE) adlı özel bir çalışma grubu oluşturuldu ve grubun ilk önerileri tartışmaya açıldı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Girişim, Las Vegas'ta düzenlenen prestijli Black Hat siber güvenlik konferansı kapsamında duyuruldu. Önerilen kılavuzlar ve kurallar henüz tamamen devrim niteliğinde olmasa da yapay zekâ alanındaki güvenlik olaylarının gizli biçimde bildirilmesini, etkilenen tarafların uyarılmasını ve hatalardan ders çıkarmak için suçlayıcı olmayan analiz mekanizmalarını kapsıyor.

Açık kaynak teknolojiler ve öncü şirketlerin katkısı

İttifak katılımcıları, açık kaynak teknolojileriyle ilgili bileşenleri ortak veritabanına ekleyerek bu veritabanını aktif biçimde zenginleştiriyor. Gelecekte bu çalışmalar, kuruluşların yapay zekâ ajanlarını koruması veya kötü amaçlı saldırılara karşı koyması için ortak bir açık kaynak araca dönüşebilir. Örneğin grubun üyesi olan Hugging Face platformu daha önce bir yapay zekâ modeli tarafından gerçekleştirilen sızma saldırısına maruz kalmıştı.

Bugün OSAA'nın bünyesinde dünyanın en büyük teknoloji markaları ve şirketleri yer alıyor:

  • Nvidia — açık model ailesi ve Garak adlı LLM güvenlik açığı tarama aracıyla;
  • Okta — ajan kimliklendirme teknolojileri üzerinde çalışıyor;
  • Red Hat — ajan yönetişimi alanını geliştiriyor;
  • Amazon — Strands Agents açık ajan oluşturma aracını ve Cedar yetkilendirme dilini sundu.

Tanınmış katılımcılar ve dikkat çekmeyen isimler

Adobe, BlackRock, Cisco, Intel, Microsoft ve Visa gibi devler de ittifaka katıldı. Ancak Anthropic, OpenAI ve Google gibi şirketlerin henüz bu grupta yer almaması dikkat çekiyor. İlginç olan şu ki OpenAI ve Google daha önce Beyaz Saray'a açık kaynaklı yapay zekâ girişimlerini destekleme çağrısı yapan açık mektubu imzalamıştı.

Nvidia'nın öncülük ettiği ve 200'den fazla teknoloji şirketinin imzaladığı bu mektup, ABD'de Çin'in açık ağırlıklı modellerinin yasaklanma ihtimalinin tartışıldığı bir dönemde ortaya çıktı. Sektör uzmanlarına göre bu kadar güçlü oyuncuların hızlı hareket etmesi, Amerikan açık yapay zekâ ekosistemini her türlü dış tehditten korumanın en uygun yolu.

NvidiaOSAAYapay ZekâSiber GüvenlikTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

BYD ağustosta insansı robotunu gösterecek: hedef büyük...BYD ağustosta insansı robotunu gösterecek: hedef büyük...Bugün, 08:09SpaceX finansal raporunu yayımladı ve Starship uçuşunun ayrıntılarını açıkladıSpaceX finansal raporunu yayımladı ve Starship uçuşunun ayrıntılarını açıkladıBugün, 05:51SpaceX, Hint Okyanusu’nda kalan Starship gövdesini geri çekiyorSpaceX, Hint Okyanusu’nda kalan Starship gövdesini geri çekiyorBugün, 05:24Fizikçiler Penrose’un fikrini uygulamada test etti: Işık hızından hızlı hareketten enerji elde edildiFizikçiler Penrose’un fikrini uygulamada test etti: Işık hızından hızlı hareketten enerji elde edildiBugün, 04:50SpaceX ilk finansal toplantısında büyük planlarını açıkladıSpaceX ilk finansal toplantısında büyük planlarını açıkladıBugün, 03:57Tretyakov Galerisi'nde mobil fotoğrafçılık ve klasik manzara sergisi açılıyorTretyakov Galerisi'nde mobil fotoğrafçılık ve klasik manzara sergisi açılıyorBugün, 03:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı