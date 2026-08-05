Microsoft, Windows 11’de eski tasarım öğelerini neden koruduğunu açıkladı

·31·Teknoloji
Microsoft, Windows 11’de eski tasarım öğelerini neden koruduğunu açıkladı

Modern teknoloji dünyasında her yeni işletim sistemi, kullanıcılara en yeni arayüz çözümlerini ve kusursuz bir tasarımı sunmayı hedefler. Ancak dünyanın en popüler platformlarından biri olan Windows 11’in, geçen yüzyılın sonlarında ve yirmi yıl önce oluşturulan öğeleri hâlâ barındırması sık sık eleştirilere yol açıyor. Microsoft’un tasarım ve araştırmadan sorumlu başkan yardımcısı Markus Ash, Windows Central’a verdiği röportajda bu durumun gerçek nedenlerini ayrıntılı şekilde açıkladı. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde Windows 11’de Denetim Masası veya Kayıt Defteri Düzenleyicisi gibi önemli bölümlerin mimarisi ve görünümü hâlâ oldukça eski kalıyor. Kullanıcılar ve uzmanlar, arayüzün bu şekilde farklılaşmasını sık sık eleştiriyor. Ancak şirket temsilcisinin açıklamasına göre konu yalnızca görsel tasarım veya estetikten ibaret değil; temel teknik faktörlere dayanıyor.

Teknik uyumluluk ve güvenlik önceliği

Markus Ash’in belirttiğine göre eski öğelerin korunmasının temel nedeni, sistem kararlılığı ve uygulamalar arası uyumluluk. Microsoft tüm eski arayüzleri bir günde modern arayüzlerle değiştirseydi, milyonlarca kurumsal müşterinin ve eski yazılımın çalışmasında ciddi sorunlara yol açabilirdi.

Özellikle çeşitli sürücüler ve özel donanımlar eski işlevlere dayandığı için şirket çok dikkatli hareket etmek zorunda. Yeni Ayarlar bölümü gerekli tüm işlevleri tamamen kapsamadığı sürece eski mekanizmaları kaldırmak, sistemin çalışmasını aksatabilir.

Gelecekteki değişiklik planı

Buna rağmen Microsoft eski öğelerden tamamen vazgeçmeyi planlamıyor; bunun yerine süreci aşamalı olarak yürütüyor. Gerekli özellikler modern Ayarlar bölümüne tamamen taşındığında ve eski işlevlere ihtiyaç kalmadığında şirket bunları kademeli olarak azaltacak.

Sonuç olarak Microsoft, kullanıcılarının iş süreçlerinin kesintisiz devam etmesini öncelik olarak görüyor. Sistemdeki farklı tasarım öğeleri pek çok kişinin eleştirilerine maruz kalsa da şirket bu durumu, işletim sisteminin temel avantajı olan eski araçlarla uyumluluğunu koruma yolunda gerekli bir adım olarak değerlendiriyor.

MicrosoftWindows 11TasarımYazılımTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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