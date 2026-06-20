Tottenham Adam Wharton Yarışına Katıldı: Greenwood Transferi Reddedildi

Londra ekibi Tottenham, yeni teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde kadrosunu kökten yenilemeye devam ediyor. Kulüp yönetimi, Crystal Palace orta saha oyuncusu Adam Wharton'ı yaz transfer döneminin ana hedeflerinden biri olarak belirledi. Genç İngiliz yetenek, son bir yıl içindeki etkileyici performansıyla birçok dev kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Goal.com'un haberine göre.

TEAMtalk'un haberine göre Tottenham, 22 yaşındaki futbolcu için Liverpool ve Manchester United gibi takımlarla ciddi bir rekabete girmeye hazır. Roberto De Zerbi, Wharton'ın oyunu derinden kontrol etme yeteneğini yüksek değerlendiriyor ve onun kurduğu taktik şemaya tamamen uygun olduğunu düşünüyor. Yves Bissouma'nın takımdan ayrılmasının ardından "Spurs", orta sahayı güçlendirmeyi öncelikli görev olarak görüyor.

Orta Sahadaki Yenilikler

Tottenham, transfer dönemi sona erene kadar orta sahaya en az üç yeni oyuncu katmayı planlıyor. Şu anda kulüp, Joao Palhinha konusunda da kesin bir karar vermesi gerekiyor. Portekizli futbolcunun kiralık sözleşmesini kalıcı hale getirme imkanı olsa da, Sporting CP'nin gösterdiği ilgi durumu biraz karmaşıklaştırıyor.

Kulüp içi görüşmelerde diğer adaylar da değerlendiriliyor. Özellikle Newcastle United'dan Sandro Tonali ve West Ham orta sahası Matheus Fernandes listeye eklendi. Ancak Tonali'nin bedelinin 100 milyon sterlinin üzerinde olması ve Fernandes'e olan yoğun talep nedeniyle, Adam Wharton seçeneği Tottenham için en gerçekçi ve uygulanabilir transfer olarak görünüyor.

Mason Greenwood Meselesi Netleşti

Son zamanlarda medyada Tottenham'ın Marsilya forveti Mason Greenwood'u kadrosuna katabileceğine dair haberler yayılmıştı. Daily Mail'in haberine göre, Londra kulübü bu söylümleri reddetti. Roberto De Zerbi ve Greenwood arasındaki geçmiş iş birliğine rağmen, "Spurs" 24 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusu için yarışa girmek istemiyor.

Şu anda Marsilya, mali durumunu iyileştirmek için Greenwood'u yaklaşık 50 milyon euro karşılığında satmaya hazır olduğunu belirtti. Ancak Tottenham tüm dikkatini hücum hattına değil, özellikle orta sahayı güçlendirmeye vermiş durumda. Önümüzdeki haftalarda kulübün Wharton için resmi bir teklif yapması bekleniyor. Bu transfer, Premier League'deki güç dengelerini önemli ölçüde etkileyebilir.