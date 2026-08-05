Libya'da Silahlı Çatışmalar Sırasında Mahkûmlar Hapishaneden Toplu Olarak Kaçtı

·72·Dünya
Libya'da Silahlı Çatışmalar Sırasında Mahkûmlar Hapishaneden Toplu Olarak Kaçtı

Libya'nın Zaviye ve Surman kentlerinde meydana gelen silahlı çatışmalar, güvenlik durumunu daha da kötüleştirdi. Çatışmaların ortasında Surman kentindeki hapishaneden mahkûmların toplu olarak kaçtığı ortaya çıktı. Ülke polisinin verilerine dayanarak Reuters bildirdi.

Adli Polis Müdürlüğü'nün açıklamasına göre olay 4 Ağustos'ta meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma yürütülüyor. Hapishaneden kaç mahkûmun ayrıldığı açıklanmadı. Bununla birlikte, kimliklerini belirlemek ve yakalanmalarını sağlamak amacıyla özel bir komisyon kuruldu.

Zaviye kentindeki yerel liderlerden Salim Bahr Libya Al-Ahrar televizyon kanalında yaptığı açıklamada, tüm tarafları kan dökülmesini durdurmaya çağırdı.

“Bu durumda kim kazanırsa kazansın, yine de kaybeden olacak,” dedi.

Kendisinin bildirdiğine göre çatışmalar sonucunda üç sivil hayatını kaybetti, birkaç kişi de çeşitli derecelerde yaralandı. Silahlı çatışmalara hangi grupların katıldığı ve çatışmanın kesin nedeni konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

LibyaZaviyeSurmanReutersSalim Bahr
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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