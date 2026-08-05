Salah Türkiye'ye doğru yola çıktı: Trabzonspor müzakereleri doğruladı

Mohamed Salahın kariyerinde yeni ve beklenmedik bir sayfa açılabilir. «Trabzonspor» Mısırlı yıldızın kadroya katılması için resmî görüşmelere başlandığını açıkladı.

Transfer anlaşması oldukça ilerlemiş olsa da henüz sözleşme imzalandığı doğrulanmadı. Salah'ın 5 Ağustos'ta Türkiye'ye gelmesi, sağlık kontrolünden geçmesi ve görüşmeleri son aşamaya taşıması bekleniyor.

«Trabzonspor» resmî açıklama yaptı

Türk kulübü, kamuyu aydınlatma platformu üzerinden serbest oyuncu statüsündeki Mohamed Salah'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

«Trabzonspor» Başkanı Ertuğrul Doğan da görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. Doğan'ın açıklamasına göre futbolcu önce İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek, ardından Trabzon'a gidecek.

Kulüp başkanı transferin henüz tamamen tamamlanmadığını, sözleşme imzasının ise bir sonraki aşamada gerçekleşebileceğini söyledi.

Salah için tarihî bir karşılama planlanıyor

«Trabzonspor» taraftarlara seslenerek Salah'ın 5 Ağustos'ta İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na gelmesinin planlandığını açıkladı.

Futbolcunun aynı gün Trabzon'a gitmesi bekleniyor. Kulüp, karşılama töreninin ayrıntılarının daha sonra duyurulacağını bildirdi.

Bu gelişmeler görüşmelerin son aşamaya yaklaştığını gösteriyor. Ancak sağlık kontrolü, imza ve kulübün nihai resmî açıklaması yapılmadan Salah'ı «Trabzonspor» oyuncusu olarak nitelendirmek için henüz erken.

İki yıllık sözleşme iddiaları var

Türk ve İngiliz basınında tarafların iki yıllık sözleşme şartları konusunda anlaşmaya yakın olduğu yönünde haberler yayımlandı.

Bununla birlikte sözleşmenin süresi, maaşı ve ek bonuslarına ilişkin bilgiler «Trabzonspor» tarafından henüz resmî olarak açıklanmadı. Bu nedenle mali şartlar, nihai onaya kadar gayriresmî bilgi olarak kalacak.

«Liverpool»da dokuz yıllık efsane

Mohamed Salah, 2025/26 sezonunun sonunda «Liverpool»dan ayrıldı. Mısırlı forvet, Merseyside ekibinde dokuz sezon geçirerek kulüp tarihinin en golcü futbolcularından biri oldu.

«Liverpool» ile:

— iki kez İngiltere şampiyonu oldu;

— UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı;

— FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı;

— İngiltere Kupası'nı kazandı;

— iki kez Lig Kupası şampiyonu oldu.

Salah, «Liverpool» kariyerini 442 maçta 257 golle tamamladı. Kulüp tarihinin en golcü oyuncuları listesinde üçüncü sırada yer aldı.

Türk futbolu için büyük olay

Anlaşma resmen tamamlanırsa Salah'ın «Trabzonspor»a transferi, Türkiye Süper Lig tarihinin en ses getiren transferlerinden biri olacak.

Mısırlı futbolcu kulübe yalnızca saha içinde değil, ticari açıdan da büyük katkı sağlayabilir. Gelişi forma satışlarına, sponsorların ilgisine ve «Trabzonspor»un uluslararası bilinirliğine ciddi ivme kazandıracaktır.

Spor açısından ise Salah'ın deneyimi, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk kulübü için önemli bir güç olabilir.

Şimdi belirleyici aşama başlıyor

Mevcut durumda geriye üç temel adım kalıyor:

— futbolcunun Türkiye'ye gelmesi;

— sağlık kontrolünden başarıyla geçmesi;

— sözleşmenin imzalanıp resmî olarak açıklanması.

Ancak bundan sonra Mohamed Salah'ın «Trabzonspor»a transferi tamamen tamamlanmış sayılabilir.

Şimdilik kesin olan tek şey şu: Türk kulübü, futbol tarihindeki en büyük transferlerinden birini gerçekleştirmeye çok yakın. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında spor tutkunlarıyla paylaşın!