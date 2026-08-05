«Flamingo» planı neden gecikti: Fire Point sebebini açıkladı

·84·Dünya
«Flamingo» planı neden gecikti: Fire Point sebebini açıkladı

Ukrayna'nın uzun menzilli «Flamingo» seyir füzelerinin üretim planı belirlenen sürede gerçekleşmedi. Fire Point şirketi başkanı İrina Tereh, bunu Avrupa Birliği kredisi hesaplı beklenen fonların ve devlet siparişlerinin gecikmesiyle açıkladı.

Şirket, günde yediye kadar füze üretimine olanak tanıyan hatları hazırladı. Ancak kurulan kapasiteler şimdilik tam olarak kullanılmıyor; üretim hacmi finansman ve yeni sözleşmelere bağlı kalmaya devam ediyor.

Yedi füze — mevcut bir gösterge değil

Fire Point, Ağustos 2025'te «Flamingo» füzeleri üretimini Ekim 2025'e kadar günde en az yedi adede çıkarmayı planladığını bildirmişti. Böyle bir tempo, yıl boyunca 2555 füze hazırlanmasını mümkün kılabilirdi.

Ancak İrina Tereh'in yeni açıklamasına göre, yedi füze şirketin mevcut günlük üretim hacmi değil. Bu, önceden kurulan hatların maksimum proje kapasitesidir.

Ona göre şirket, Ukrayna tarafından verilen siparişlerin mevcut kapasiteleri tamamen doldurmak için yeterli olmaması nedeniyle üretim bu seviyeye çıkarılmadı.

Böylece önceden ilan edilen rakam reel üretim sonucu değil, gerekli finansman ve sözleşmelerin mevcut olması durumunda ulaşılabilecek üst sınır olduğu ortaya çıktı.

AB kredisindeki gecikme siparişleri etkiledi

Tereh, üretim hacminin azalmasını Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nin kredi fonlarını beklemesiyle ilişkilendirdi. Finansman zamanında oluşmadığı için devlet siparişlerinin Fire Point'in hazırladığı maksimum kapasiteye uyum sağlamadığını açıkladı.

Avrupa Birliği, Ukrayna için 90 milyar euroluk destek kredisini onayladı. Avrupa Komisyonu verilerine göre, program kapsamındaki ilk 3,2 milyar euro 25 Haziran 2026'da, dron alımları için amaçlanan diğer 3,9 milyar euro ise 30 Haziran'da tahsis edildi.

The Guardian, temmuz ayı sonunda Fire Point üretiminin finansman gecikmesi nedeniyle oluşan aradan sonra tekrar hızlandığını bildirdi. Yayın verilerine göre şirket şu anda ayda yaklaşık 100 adet «Flamingo» hazırlıyor. Bu, günde ortalama üçten biraz fazla füze demektir.

Maksimum kapasiteye ne zaman ulaşılacak?

Fire Point, üretimi günde yedi füze seviyesine çıkarma planından vazgeçmedi.

İrina Tereh'in sözlerine göre şirket, bu göstergeye 2026 sonu veya 2027 başında ulaşabilir. Ancak kesin süre, yeni sözleşmelerin ne zaman yapılacağına ve siparişlerin hangi hacimde geleceğine bağlıdır.

Buradaki temel sorun üretim hatlarının olmaması değil. Şirket gerekli altyapının oluşturulduğunu, ancak bunu tam kapasitede çalıştırmak için istikrarlı ve önceden garantili siparişlere ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

Demek ki, Fire Point'in önündeki temel engel şimdilik teknolojik değil, finansal ve sözleşmesel niteliktedir.

«Flamingo» nasıl bir füze?

FP-5 adı ile de bilinen «Flamingo», Ukrayna'da geliştirilen karadan fırlatılan uzun menzilli bir seyir füzesidir.

Fire Point'in sunduğu verilere göre füze:

— 3000 kilometreye kadar uçuş menziline;
— 1150 kilograma kadar muharebe başlığına;
— yer üstündeki derin yerleşimli hedeflere darbe indirme imkanına sahiptir.

Bu teknik göstergeler şirket beyanlarına dayanmakta olup, bunların hepsi bağımsız olarak tam doğrulanmış değildir. Associated Press, 2025 yılında Fire Point'in günde yaklaşık bir «Flamingo» ürettiğini bildirmişti.

Temmuz 2026'ya gelindiğinde şirket aylık üretimi yaklaşık 100 adede çıkardığını bildirdi. Fire Point başkanının söylediğine göre, her füzenin fiyatı 600 bin dolardan biraz daha azını oluşturuyor.

Motor sorunu da çözülüyor

Fire Point şu ana kadar «Flamingo» füzelerinde yenilenmiş eski reaktör motorlarını kullandı. Ancak bu tür agregatları bulmak giderek zorlaştığı için şirket kendi motorunu geliştirmeye başladı.

İrina Tereh, 29 Temmuz 2026'da Reuters ajansına verdiği röportajda ilk on test motorunun toplandığını bildirdi. Eğer testler başarılı sonuçlanırsa, yeni motorlar «Flamingo» üretimini daha da genişletme imkanı sağlayabilir.

Bu faktör de füze üretim temposunu doğrudan etkiler. Çünkü büyük miktarda füze hazırlamak için sadece montaj hattı değil, istikrarlı motor tedariki de gereklidir.

Büyük plan artık sözleşmelere bağlı

Fire Point örneği, Ukrayna savunma sanayisinde üretim kapasitesi ile reel sipariş arasında büyük fark olabileceğini gösterdi.

Şirket, günde yedi füze üretimine yönelik hatlar kurdu. Ancak devlette bu kapasiteyi tam olarak kullanmak için gerekli para ve sözleşmeler zamanında oluşmadı.

Artık planın gerçekleşmesi üç temel faktöre bağlıdır:

— Avrupa Birliği fonlarının zamanında tahsis edilmesi;
— Ukrayna tarafından uzun vadeli siparişlerin verilmesi;
— yerel motor üretim testlerinin başarılı şekilde sonuçlanması.

Bu yüzden günde yedi «Flamingo» hakkındaki rakamı mevcut üretim hacmi olarak kabul etmek yanlıştır. Bu — şirketin ulaşımlı olmayı planladığı maksimum kapasite olup, ona ulaşma süresi en az 2026 yılının sonuna ertelenmiştir. Görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve makaleyi tanıdıklarınız ve arkadaşlarınızla Telegram veya diğer sosyal ağlarda paylaşın!

UkraynaFlamingoFire PointAvrupa BirliğiIrina Terex
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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