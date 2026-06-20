Ruben Dias: «Hızlı golden sonra gevşedik ve düzenimizi kaybettik»

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 1. turunda Kongo DR ile beklenmedik şekilde berabere kalan (1:1) Portekiz milli takımı ve Manchester City stoperi Ruben Dias bu başarısızlığın nedenleri hakkında konuştu. Futbolcunun görüşleri ünlü A Bola gazetesi tarafından yayınlandı.

Ruben Dias'ın üzüntü dolu sözleri

Portekiz savunmasının lideri, maçtaki dinamiğin nasıl değiştiğini ve takımdaki psikolojik durumu şu şekilde tarif etti:

«Bu konuda birçok analist görüşlerini bildirdi, insanlar maç hakkında detaylı bilgi sahibi oldu. Hızlı bir gol atabildik ve maça iyi başladık — o an enerjiyi hissediyorduk, ancak sonra gevşedik ve düzenimizi kaybettik. Bu nedenle, etkili oyunumuzu sürdüremedik ve rakibe verilmesi gereken korku hissini aşılayamadık. Maç garip bir dinamikte devam etti. Sonuç olarak takım disiplini kayboldu — ve bunun farkındayız. Geleceğe dair sadece olumlu anlar görüyorum».

Portekiz'in puan kaybetmesine ne sebep oldu?

Dias'ın açıklamalarından yola çıkarak, Portekizlilerin ilk turdaki başarısızlığı için üç ana faktör gösterilebilir:

Aşırı rahatlık: Hızlı golden sonra takım maçın kaderinin belirlendiğini düşündü ve zihinsel olarak odaklanmayı bıraktı («gevşedi»).

Disiplin kaybı: Maçtaki «garip dinamik» nedeniyle Portekiz'e özgü düzenli ve sistemli futbol kayboldu, takım disiplini bozuldu.

Rakibe verilen psikolojik üstünlük: Portekiz sahadaki dominantlığını koruyamadığı için, Afrika temsilcileri rakipten korkmadan oynamaya başladı ve dengeyi yeniden kurmayı başardı.

Sıradaki rakip — Özbekistan!

İlk turdaki beklenmedik puan kaybının ardından, Portekiz milli takımı için hataları düzeltmek ve play-off yolunda durumu toparlamak adına son fırsatlar kalıyor. Onları önlerinde G grubunun en beklenmedik ve hırslı rakiplerinden biri bekliyor:

Maç: Portekiz — Özbekistan (2026 Dünya Kupası, 2. tur)

Tarih: 23 Haziran, Salı

Abbosbek Fayzullayev liderliğindeki Özbekistan milli takımının Kolombiya mağlubiyetinden sonra tüm gücüyle sahaya çıkacağı düşünülürse, Ruben Dias ve takım arkadaşlarlarını 23 Haziran'da gerçek bir «savaş» bekliyor. Dünya Kupası'nın en sıcak günlerini bizimle takip edin!