Cezayir, Arjantin maçındaki hakem kararları nedeniyle FIFA'ya şikayette bulundu

·54·Spor
Cezayir, Arjantin maçındaki hakem kararları nedeniyle FIFA'ya şikayette bulundu

Dünya Kupası grup aşamasının 1. turunda oynanan Arjantin ve Cezayir (3:0) karşılaşması etrafındaki tartışmalar saha dışına taştı. Cezayir Futbol Federasyonu, maçtaki hakem yönetimine sert tepki göstererek FIFA'ya resmi şikayette bulundu.

Afrika temsilcilerine göre, ünlü baş hakem Šimon Marsinyak maç boyunca disiplin kurallarını yanlış değerlendirdi ve rakibe ayrıcalık tanıdı.

Suç ve Ceza: Cezayir tarafının iddiaları

TSA yayın organının haberine göre, Cezayir futbol yetkilileri Arjantin milli takımının iki yıldız futbolcusunun kırmızı kart görerek saha dışına gönderilmesi gerektiğini düşünüyor:

  • Lionel Messi pozisyonu: Messi, maç sırasında Cezayirli savunmacı Aïssa Mandi'ye karşı kuralı sert bir şekilde ihlal etti, ancak baş hakem bu durumda kesin bir önlem almadı.

  • Alexis Mac Allister pozisyonu: Mac Allister'ın, rakip orta saha oyuncusu Ibrahim Maza ile girdiği ikili mücadelede ona dirseğiyle kasıtlı olarak vurduğu iddia ediliyor. Hakemler bu durumu da görmezden geldi.

Maç sonucu ve sonraki tur takvimi

Saha dışındaki itirazlar devam etse de, mücadele Arjantin milli takımının 3:0'lık net galibiyetiyle sonuçlandı. Takımların gruptaki sonraki adımları ve takvimi şu şekildedir:

Takım

1. Tur Sonucu

2. Tur Rakibi

Hedef ve Görev

Arjantin

3 : 0 (Galibiyet)

Avusturya

Play-off biletini erkenden garantilemek

Cezayir

0 : 3 (Mağlubiyet)

Ürdün

Dünya Kupası'ndaki şansını korumak için sadece galibiyete odaklanmak

Durumun objektif değerlendirmesi:

Uluslararası uygulamada FIFA, genellikle maç hakemi tarafından sahada verilen disiplin kararlarını (oyun kurallarının ağır şekilde ihlal edildiği teknik bir hata olmadığı sürece) iptal etmez veya maç sonucunu yeniden değerlendirmez. Bu nedenle, Cezayir milli takımı şikayet cevabını beklerken, tüm dikkatini Ürdün ile oynayacağı kritik maça vermelidir. Turnuva günlüğünü takip etmeye devam edeceğiz!

ArjantinCezayirFIFASzymon MarciniakLionel Messi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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