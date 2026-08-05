Anthropic, yapay zekâ için kendi çipini geliştirmeye başladı

Yapay zekâ alanının önde gelen şirketlerinden biri olan Anthropic, özel yapay zekâ çiplerini tasarlamak üzere uzman bir mühendis ekibi oluşturuyor. Business Insider’ın haberine göre Claude sohbet robotunun geliştiricisi olan şirket, teknolojilerinin çalışma hızını artırmak ve verimliliğini daha da iyileştirmek amacıyla donanım ile nöral ağ modellerini birlikte geliştirmeyi planlıyor. Son dönemde modern teknolojilere yönelik talebin hızla artması, yapay zekâ pazarının liderlerini altyapılarını köklü biçimde genişletmeye zorluyor. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

Geçen ay The Information, Anthropic’in kendi çiplerini üretmek için Samsung’u olası bir ortak olarak değerlendirdiğini bildirmişti. Şirketin bu adımı atmasının temel nedeni olarak Claude hizmetine yönelik talebin sürekli artması gösteriliyor. Yapay zekâ pazarındaki büyük oyuncular şu anda mümkün olduğunca fazla işlem gücüne erişmeye çalışıyor ve Anthropic de bu konuda geri kalmıyor.

Genişleme yolunda stratejik adım

Anthropic bugüne kadar hesaplama ihtiyaçlarını karşılamak için AWS, Google, NVIDIA ve AMD gibi devlerle stratejik anlaşmalar imzaladı. Bu iş birlikleri şirkete gerekli donanıma erişim olanağı sağlasa da uzmanlara göre yapay zekâya yönelik küresel talebin bugünkü hızını tamamen karşılamak için yalnızca dış tedarikçilere güvenmek yeterli değil. Bu nedenle özel bir silikon ekibi kurmak ve kendi donanım çözümlerini geliştirmek stratejik önem taşıyor.

Şirketin şu anda “özel silikon ekibi” için çip tasarımı alanında deneyimli, nitelikli mühendisleri işe aldığı ortaya çıktı. Yayımlanan iş ilanlarındaki şartlara göre adaylardan yüksek performanslı çipler tasarlama ve bunları yapay zekâ modelleriyle uyumlu hâle getirme konusunda pratik beceriler bekleniyor. Anthropic’in basın servisi ise şimdilik bu bilgiler hakkında resmî yorum yapmaktan kaçındı.

Pazardaki genel eğilim

Anthropic’in kendi işlemcilerini geliştirmeye karar veren tek yapay zekâ şirketi olmadığını belirtmek gerekir. Bu alanda teknoloji pazarında kendine özgü bir rekabet ortamı oluşmuş durumda:

OpenAI, bu yılın haziran ayında esas olarak veri işleme ve çıkarım için tasarlanan, Broadcom tarafından geliştirilen Jalapeño adlı çipi tanıtmıştı.

Google DeepMind ise yapay zekâ modellerine güç sağlamak için uzun yıllardır Alphabet’in TPU çiplerine güveniyor.

Meta da yapay zekâ görevleri için tasarlanan MTIA hızlandırıcılarını aktif biçimde geliştiriyor ve kullanıma sunuyor.

Bu eğilim, yapay zekâ sektöründe donanım ve yazılım entegrasyonunun gelecekteki başarının temel faktörüne dönüştüğünü gösteriyor. Anthropic’in hayata geçirdiği bu tür girişimler, gelecekte daha hızlı, verimli ve güçlü yapay zekâ hizmetleri sunulmasını sağlayabilir.