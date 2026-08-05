Borç Nedeniyle Üzerine Kaynar Su Dökülen Adam Hayatını Kaybetti

Rusya’nın Sankt-Peterburg kentinde 30 bin rublelik borç trajik bir olaya neden oldu. Kolluk kuvvetleri, borç meselesi yüzünden tanıdıklarını acımasızca öldürmekle şüphelenilen iki yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Yerel basın, haberi Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi’nin Sankt-Peterburg Baş Soruşturma Dairesi’ne dayandırdı.

Soruşturma dosyasına göre suç, Veteranov Prospekti’nde bulunan konutlardan birinde işlendi. Şüphelilerin, mağdurun odadan çıkış yolunu kapattığı ve kendisinden 30 bin rublelik borcunu derhâl geri ödemesini talep ettiği belirtildi.

Soruşturma verilerine göre şüpheliler, erkeğin direncini kırmak ve onu parayı ödemeye zorlamak amacıyla başına ve vücuduna elleri ve ayaklarıyla çok sayıda darbe indirdi. Ardından mağduru daha da korkutmak için üzerine kaynar su döktüler.

Aldığı ağır yaralar ve ciddi yanıklar sonucunda adam olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturmanın çıkarları gözetilerek hayatını kaybeden kişinin kimliği, cesedinin bulunma koşulları ve ölümün kesin zamanı şimdilik açıklanmadı.

Bu olayla ilgili olarak Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 105. maddesi — kasten adam öldürme kapsamında ceza soruşturması başlatıldı. Kolluk kuvvetleri iki şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmacılar ve kriminal uzmanlar, olayın tüm ayrıntılarını ve her bir kişinin suça katılım düzeyini belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca mahkemenin önümüzdeki günlerde soruşturma makamlarının şüpheliler hakkında tutuklama şeklinde koruma tedbiri uygulanmasına ilişkin talebini değerlendirmesi bekleniyor. Bu ceza davasındaki soruşturma işlemleri hâlen devam ediyor.