Google, Oklahoma'daki Yapay Zekâ Altyapısı İçin Yeşil Enerji Satın Alıyor

·28·Teknoloji
Google, Oklahoma'daki Yapay Zekâ Altyapısı İçin Yeşil Enerji Satın Alıyor

Google şirketi, yapay zekâ ve bulut hizmetleri altyapısını genişletmek ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla desteklemek için önemli bir adım attı. ixbt.com'un haberine göre teknoloji devi, Almanya'nın önde gelen enerji şirketi RWE ile ABD'nin Oklahoma eyaletinde 155 megavat güneş enerjisi satın almak üzere uzun vadeli bir anlaşma imzaladı. Haberi Ixbt.com bildiriyor .

15 yıllık anlaşma kapsamında elektrik, RWE tarafından Oklahoma'da inşa edilecek Crooked Creek Solar projesi üzerinden sağlanacak. Büyük güneş enerjisi santralinin inşasına 2026'nın sonlarında başlanması, tesisin ise 2028'de tamamen faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Oklahoma elektrik şebekesine entegrasyon

Yeni güneş enerjisi santrali, ABD'nin orta kesimindeki bölgelere hizmet veren Southwest Power Pool bölgesel elektrik şebekesine bağlanacak. Bu sayede Google, bölgedeki veri merkezlerine istikrarlı ve çevre dostu elektrik sağlayabilecek.

RWE'nin Oklahoma'daki faaliyetleri yalnızca bu projeyle sınırlı değil. Alman enerji şirketi eyalette hâlihazırda 148 megavat kapasiteli Boiling Springs rüzgâr santralini işletiyor. Ayrıca bölgede toplam kapasitesi 1,6 gigavat olan 6 büyük enerji projesi daha geliştirme aşamasında bulunuyor.

Google için bölgede stratejik adımlar

Google için bu, yıl içinde Oklahoma'da gerçekleştirilen ikinci büyük güneş enerjisi satın alımı oldu. Şirket mayıs ayında Enlight enerji firmasıyla 15 yıllık ve 200 megavat kapasiteli bir anlaşma daha imzalamıştı. Bu tür anlaşmalar, teknoloji devinin enerji tüketimindeki yeşil kaynakların payını önemli ölçüde artırıyor.

Bilgi olarak, Google uzun yıllardır Oklahoma'daki konumunu güçlendiriyor. Şirket 2011'de Pryor kentinde büyük kampüsünü açtı ve sonraki yıllarda kampüsü düzenli olarak genişletti.

Google, geçen yıl ağustos ayında bu eyaletteki bulut teknolojileri ve yapay zekâ altyapısının geliştirilmesine 9 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Ayrıca 2026'nın başında yerel yönetimler, şirketin Tulsa'da yeni bir veri merkezi inşa etme projesini resmen onaylamıştı.

GoogleYapay ZekâRWEOklahomaVeri Merkezi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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