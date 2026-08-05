Gonçalo Ramos Milan formasıyla ilk maçına çıktı

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Gonçalo Ramos Milan formasıyla ilk maçına çıktı

Milan'ın yaz transfer dönemindeki en önemli hamlelerinden biri olan forvet Gonçalo Ramos, İtalyan kulübündeki ilk maçına çıktı. Paris Saint-Germain'den 70 milyon avroyu aşan bir bedelle transfer edilen Portekizli futbolcu, Inter karşısında oynanan hazırlık maçında sahaya çıkarak olumlu izlenimler bıraktı. GOAL.com'un haberine göre, takıma katılmasının üzerinden henüz yalnızca bir hafta geçmesine rağmen futbolcu potansiyelini göstermeyi başardı. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Karşılaşmanın 63. dakikasında genç forvet Francesco Camarda'nın yerine oyuna giren Gonçalo Ramos, takımın teknik direktörünün taktik planlarında merkezi bir figür olacağını hemen gösterdi. Bu değişiklik yalnızca bir rotasyon hamlesi değil, kadrodaki hiyerarşiyi de ortaya koydu — genç yetenek Camarda, yeni gelen tecrübeli forvetin ilk 11'in bir parçası olduğunu iyi anlıyor. Ramos'un fiziksel durumu henüz tamamen toparlanmamış olsa da sahadaki hareketleri uzmanların dikkatinden kaçmadı.

Sahadaki İlk Hareketler ve Fırsatlar

Yalnızca 27 dakika forma giymesine rağmen eski Paris Saint-Germain oyuncusu, rakip kalenin önünde iki tehlikeli pozisyon yaratmayı başardı. Bunlardan birinde Yann Bisseck, kaleye doğru giden topu son anda uzaklaştırmayı başardı. Ramos'un sırtı kaleye dönük oynaması, savunmacıları üzerine çekerek orta saha oyuncularına boş alan açması, takımın hücumlarını zenginleştirdi.

Ayrıca Gonçalo Ramos ile Rafael Leão arasındaki uyumun hem sahada hem de saha dışında açıkça hissedildiği belirtildi. Rafael Leão kanattan merkeze yönelip topu kale direğine doğru gönderdiğinde Ramos tam da bu bölgede konumlanarak rakip kaleyi tehdit ediyor. Bu durum, futbolseverlere ikilinin Portekiz millî takımındaki performanslarını hatırlattı.

Gelecek Planları ve Beklentiler

Mevcut aşamada teknik direktörün fikirlerini takıma aşılamak için zamana ve uygun oyunculara ihtiyacı var. Gonçalo Ramos, tam da bu gereksinimleri karşılayan ve orta saha hattı ile hücum arasında köprü görevi gören bir santrfor olarak görülüyor. Hâlâ yapılması gereken çok iş olsa da ilk maçı, gelecek sezon öncesinde iyimserlik yaratıyor.

Milan taraftarları, yeni forvetin yeteneklerini resmî maçlarda da tam anlamıyla görmeyi ve Rafael Leão ile oluşturacağı etkili tandemi izlemeyi sabırsızlıkla bekliyor. Portekizli futbolcu formunu tamamen geri kazanırsa takımın hücum hattındaki başlıca liderlerden biri olacağına şüphe yok.

MilanGonçalo RamosInterRafael LeãoTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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