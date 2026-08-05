Ange-Yoan Bonny, Milan maçını önemli bir sınav olarak nitelendirdi

Avustralya'nın Perth kentinde oynanan hazırlık derbisinde Inter ile Milan 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından nerazzurri forveti Ange-Yoan Bonny, Inter TV'ye verdiği röportajda maçla ilgili izlenimlerini paylaştı. Goal.com'un haberine göre, 2003 doğumlu yetenekli futbolcu maç sonunda takımın ortaya koyduğu performansı olumlu değerlendirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Karşılaşmanın son 20 dakikasında oyuna giren forvet, takımın sezon öncesi hazırlıklarını yoğun çalışmayla sürdürdüğünü belirtti. Bonny'ye göre sahada iyi bir futbol sergilendi ve sezonun yeniden başlamasından memnuniyet duyuluyor. Bonny, yeni sezon öncesinde bu seviyedeki maçlarla hazırlanmanın son derece önemli olduğunu özellikle vurguladı.

Derbi, gelecek sınavlar öncesinde iyi bir fırsat

Perth'te oynanan karşılaşma, yalnızca taraftarlar için değil, teknik ekip için de futbolcuların mevcut durumunu test etme fırsatı sundu. Bonny, bu maçı gelecekteki resmi karşılaşmalar için bir temel olarak değerlendirdi. Forvete göre takım, güçlü bir rakibe karşı iyi bir sınav verdi ve bu ekipler lig boyunca yeniden karşılaşacak.

Fildişi Sahili doğumlu genç futbolcu, antrenmanlara dahil edilen genç oyuncuların potansiyeline de değindi. Bonny, genç yeteneklerin önemli özelliklere sahip olduğunu, kendilerini tam anlamıyla göstermeye çalıştıklarını ve deneyimli takım arkadaşlarından öğrenerek üst düzeyde oynamayı hedeflediklerini söyledi.