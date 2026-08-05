Mahkeme, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın 20 Milyar Dolarlık Kararını İptal Etti

·35·Teknoloji
Mahkeme, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın 20 Milyar Dolarlık Kararını İptal Etti

ABD Temyiz Mahkemesi salı günü yaptığı açıklamada, Donald Trump yönetiminin iklim alanında faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen kuruluşlara daha önce tahsis edilen fonları iptal etme ve geri alma yetkisine sahip olmadığını bildirdi. ixbt.com ve The New York Times'ın aktardığına göre, sekiz sivil toplum kuruluşu banka hesaplarına aktarılan milyarlarca dolarlık fonlara erişim hakkını yeniden kazanmaya çalışıyordu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu yılın şubat ayında Çevre Koruma Ajansı (EPA) Başkanı Lee Zeldin'in yanı sıra Federal Soruşturma Bürosu ve Hazine Bakanlığı'nın talimatı üzerine Citibank kuruluşların hesaplarını dondurmuştu. Mahkeme kararı, EPA'nın ABD Yüksek Mahkemesi'ne temyiz başvurusu yapıp yapmayacağına karar vermesine kadar söz konusu kuruluşların fonlarına erişmesine izin veriyor.

Mahkeme kararının hukuki dayanakları

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi'nin 10 yargıçlı heyetinden altısı, fonların geri alınmasını durduran ihtiyati tedbir kararının yürürlükte kalması yönünde oy kullandı. Yargıçlar, EPA'nın fonları geri alma girişiminin "yalnızca siyasi anlaşmazlık" nedeniyle yapıldığını ve bu eylemin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Tartışmalı fonlar, "Enflasyonu Düşürme Yasası" (IRA) kapsamında temiz enerji gelişimini teşvik etmek amacıyla 20 milyar dolarlık Greenhouse Gas Reduction Fund'ın oluşturulması için tahsis edilmişti. Fonların büyük bölümünün, işletmelerin ve toplulukların fosil yakıtlardan uzaklaşmasına yardımcı olacak kredi mekanizmaları oluşturulmasına yönlendirilmesi planlanıyordu.

Kuruluşların karşılaştığı zorluklar

Trump yönetiminin EPA'sı, yeni kabul edilen One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) yasasının Greenhouse Gas Reduction Fund programını oluşturan bölümü yürürlükten kaldırdığı için fonları geri alma yetkisine sahip olduğunu savundu. Ancak yargıç heyeti, fonların zaten taahhüt altına alındığını ve kuruluşların hesaplarına aktarıldığını belirterek OBBBA'nın bunları geri almak için dayanak oluşturamayacağına hükmetti.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar mahkeme kararını memnuniyetle karşılasa da bu adım birçok kuruluş için biraz geç kalmış olabilir. Hesaplarının dondurulduğu dönemde ciddi mali kesintilere gitmek zorunda kaldılar. Örneğin Climate United'ın başkanı mart ayında istifa etti ve yerine hâlâ yeni bir yönetici atanmadı; Power Forward Communities'te ise yalnızca iki çalışan kaldı.

ABDİklimMahkemeEnerjiFinans
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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