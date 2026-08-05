Makhachev ile maçı öncesi Ian Garry: «Çevrim içi nefret sahte»

Ian Machado Garry, kariyerinin en büyük maçı öncesinde internetteki sert eleştirilere yanıt verdi. İrlandalı sporcuya göre sosyal medyadaki nefret, gerçek hayattaki yaklaşımı yansıtmıyor; yüz yüze karşılaşmalarda ise aksine sevgi ve saygı görüyor.

28 yaşındaki dövüşçü, 15 Ağustos'ta UFC 330'un ana maçında yarı orta sıklet şampiyonu Islam Makhachev karşısında oktagona çıkacak. Philadelphia'da gerçekleşecek mücadele, Garry için UFC kemerini kazanma yolundaki ilk fırsat olacak.

«Çevrim içi söylenenler çevrim içi kalır»

Garry, sosyal medyadaki tartışmalar ile insanların gerçek hayattaki yaklaşımı arasında büyük bir fark olduğunu vurguladı.

«Dövüşçülere internette gösterilen yaklaşım tamamen yapay. Bana yönelik nefret dolu sözler söylendi, ancak insanlarla yüz yüze karşılaştığımda yalnızca sevgi ve saygı gösteriyorlar. Bu bir gösteri. Hepsi sahte».

İrlandalı sporcu, çevrim içi yorumları özel hayatını etkileyen bir gerçek olarak kabul etmediğini söyledi.

«Bunu hiç umursamıyorum. Çevrim içi söylenen her söz yalnızca çevrim içi kalır».

Garry daha önce de kamuoyunun internetteki ve gerçek hayattaki yaklaşımının birbirinden büyük ölçüde farklı olduğunu vurgulamıştı. Ona göre sosyal medyada kendisini sert biçimde eleştiren birçok kişi olsa da hayranlarla yüz yüze buluşmaları neredeyse her zaman olumlu geçiyor.

Eleştiriler ailesine kadar ulaşmıştı

Garry'ye yönelik çevrim içi kampanya, 2023'ün sonu ve 2024'ün başında özellikle sertleşti. O dönemde eleştiriler sporcunun sonuçları veya oktagondaki performansıyla sınırlı kalmayıp eşi Layla'ya ve diğer aile üyelerine de yöneldi.

Dövüşçü daha sonra bu dönemin ailesi için zorlu geçtiğini kabul etti. Kendisine yönelik eleştirilerin sporun bir parçası olduğunu kabul ettiğini, ancak maçla ilgisi olmayan yakınlarına saldırmanın tamamen farklı bir sınır olduğunu söyledi.

Durum öyle bir noktaya geldi ki Garry, sosyal medyadaki bazı hesaplarını gizliye almak ve Instagram gönderilerindeki yorumları geçici olarak kapatmak zorunda kaldı.

Şimdi ise o olayları dikkatini dağıtan bir unsur olarak değil, sporcu etrafında oluşturulan yapay gürültünün bir parçası olarak gördüğünü belirtiyor.

Garry'ye yönelik yaklaşım neden bölünmüş durumda?

Ian Garry, UFC kariyeri boyunca yalnızca maçlarıyla değil, kendisine duyduğu yüksek güven ve cesur açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Sert çıkışları bazı hayranların ilgisini çekerken diğerlerinde olumsuz bir tepki yaratıyor. İrlandalı dövüşçü ise bu kutuplaşmayı büyük sporun ve maçların tanıtımının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.

Buna rağmen Garry, özel hayatı veya ailesi hakkında doğrulanmamış bilgilerin yayılmasının maç öncesi söylenen sıradan bir «trash talk» ile aynı kefeye konulmaması gerektiğini defalarca vurguladı.

Artık her şey oktagonda çözülecek

UFC'nin resmi sıralamasında Garry, yarı orta sıkletin bir numaralı rakibi konumunda. Profesyonel kariyerinde 18 maça çıkan dövüşçü, 17 galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.

Islam Makhachev ise yarı orta sıklet kemerinin sahibi ve UFC'nin kilo sınıfı fark etmeksizin en üst düzey dövüşçülerinden biri olarak öne çıkıyor. Kariyerinde 28 galibiyet, bir mağlubiyet ve art arda 16 zafer bulunuyor.

15 Ağustos'taki mücadele, Makhachev'in yarı orta sıklet şampiyonu olarak ilk kemer savunması olacak. Garry içinse internetteki tartışmaları, eleştirileri ve sert açıklamaları tek bir sonuçla geride bırakma fırsatı doğacak.

İnternette herkes fikrini yazabilir. Oktagonda ise yorum bölümü yok; orada yalnızca iki dövüşçü ve hazırlıkları kalır. Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında spor tutkunu arkadaşlarınızla paylaşın!