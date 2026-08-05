Afruza Hamdamova ilk 10’da: Asaubayeva yarışta lider

Kadınlar satrancında 2028 Adaylar Turnuvası’na götüren önemli yarışta Orta Asya temsilcileri üst sıralarda yer alıyor. Kazakistanlı Bibisara Asaubayeva, FIDE Women's Circuit 2026–2027 sıralamasındaki liderliğini korurken Özbekistanlı Afruza Hamdamova ilk 10’a girdi.

4 Ağustos itibarıyla Asaubayeva 51,30 puanla ilk sırada bulunuyor. En yakın takipçisi Zhu Jiner’e 11,47 puan fark atan oyuncunun liderliği sürüyor. FIDE de temmuz ayında düzenlenen Asya hızlı satranç ve yıldırım şampiyonalarının ardından ilk üç sıranın değişmediğini doğruladı.

Asaubayeva liderliğe nasıl yükseldi?

Bibisara Asaubayeva, 8 Haziran 2026’da Women's Circuit sıralamasında ilk sıraya yükseldi. Bunun temel nedeni Norway Chess Women turnuvasındaki zaferiydi.

Kazak büyükusta, Norveç’teki performansı sayesinde 29,7 sıralama puanı kazanarak o tarihe kadar lider olan Vaishali Rameshbabu’yu geride bıraktı. Zhu Jiner de aynı turnuvada 21,6 puan toplayarak ikinci sıraya yükselmişti.

Son hesaplamalara göre ilk üç sıra şöyle oluştu:

Bibisara Asaubayeva — 51,30 puan; Zhu Jiner — 39,83 puan; Vaishali Rameshbabu — 29,70 puan.

Asaubayeva şimdilik belirgin bir farkla önde. Ancak seri 2027 sonuna kadar devam edeceği için liderlik, Adaylar Turnuvası biletinin garanti olduğu anlamına gelmiyor.

Afruza Hamdamova sekizinci sırada

Özbekistanlı Afruza Hamdamova 14,79 puanla genel sıralamanın sekizinci basamağında bulunuyor. İlk 10’daki en genç ve gelecek vadeden satranççılardan biri olan Hamdamova, önemli isimlerle aynı yarışta ilerliyor.

Afruza, yedinci sıradaki Azerbaycanlı Ulviyya Fataliyeva’nın yalnızca 0,58 puan gerisinde. Dokuzuncu sıradaki Hollandalı Eline Robers’ın ise 0,90 puan önünde.

Bu farklar, başarılı bir uluslararası turnuvanın ardından sıralamada birkaç basamak birden yükselmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Hamdamova’nın mevcut konumu nihai sonuç değil; önünde puanlamaya dahil edilecek çok sayıda turnuva bulunuyor.

İlk 10’un tam görünümü

4 Ağustos itibarıyla FIDE Women's Circuit sıralaması:

Bibisara Asaubayeva (Kazakistan) — 51,30; Zhu Jiner (Çin) — 39,83; Vaishali Rameshbabu (Hindistan) — 29,70; Harika Dronavalli (Hindistan) — 20,55; Anastasiia Gnatishina (Ukrayna) — 18,97; Aleksandra Goryachkina (FIDE) — 16,88; Ulviyya Fataliyeva (Azerbaycan) — 15,37; Afruza Hamdamova (Özbekistan) — 14,79; Eline Robers (Hollanda) — 13,89; Nino Batsiashvili (Gürcistan) — 13,86.

Sıralamadaki rekabet özellikle dördüncü basamaktan sonra çok sıkı. Harika Dronavalli ile onuncu sıradaki Batsiashvili arasındaki fark 6,69 puan.

Bu, klasik FIDE reytingi değil

Women's Circuit sıralaması, satranççıların her ay güncellenen klasik reytingiyle karıştırılmamalı.

Klasik FIDE reytingi, bir satranççının genel oyun gücünü Elo puanlarıyla yansıtır. Women's Circuit ise belirli turnuvalardaki derece, katılımcıların seviyesi ve turnuvanın önemi temelinde verilen özel eleme puanlarından oluşur.

Seriye klasik satrançtaki büyük kadınlar turnuvaları, ulusal şampiyonalar, FIDE Grand Prix etapları ve dünya ile kıta hızlı satranç ve yıldırım şampiyonaları dahil edilebilir. Futboldaki lig tablosunun aksine, çok sayıda turnuva oynamak tek başına yeterli değil; güçlü rekabette yüksek sonuç almak gerekiyor.

Bilet için yalnızca birincilik yeterli değil

2026–2027 Women's Circuit, 1 Ocak 2026’dan 21 Aralık 2027’ye kadar sürecek. Satranççının nihai sonucu, en fazla 12 turnuvada topladığı en iyi puanların toplamı üzerinden hesaplanacak.

Serinin galibi 2028 Kadınlar Adaylar Turnuvası’na katılma hakkı kazanacak. Ancak nihai sonucun en az sekiz turnuvadan oluşması ve bunların en az beşinin klasik zaman kontrolünde oynanmış olması gerekiyor.

Bu nedenle mevcut liderlik önemli bir avantaj olsa da Adaylar Turnuvası bileti henüz kesinleşmiş değil. Asaubayeva, yüksek sonuçlarını birkaç turnuvada daha tekrarlayabilir; takipçileri ise puan farkını azaltma fırsatına sahip.

Adaylar Turnuvası neden önemli?

Kadınlar Adaylar Turnuvası’nda sekiz satranççı mücadele edecek. Turnuvayı kazanan oyuncu, mevcut dünya şampiyonuyla satranç tacı için maç yapma hakkı elde edecek.

Bu açıdan Women's Circuit sıralaması yalnızca sezonluk bir reyting değil. Seri, iki yıl süren ve dünya şampiyonluğu maçına kadar uzanabilecek eleme yollarından biri.

Asaubayeva şimdilik bu yarışın lideri. Özbekistan satrancı açısından ise Afruza Hamdamova’nın ilk 10’da kalması büyük önem taşıyor: Önündeki her başarılı turnuva, onu dünya satrancının en önemli eleme yarışında daha da yukarı taşıyabilir. Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram’da veya diğer sosyal ağlarda spor tutkunlarıyla paylaşın!