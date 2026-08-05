Tinder genç kitlesini korumak için canlı buluşmaları genişletiyor

Son yıllarda genç neslin hızlı tanışma uygulamalarından yavaş yavaş uzaklaşıp gerçek iletişime yöneldiği bir dönemde Tinder, canlı etkinliklerini onlarca yeni şehirde hayata geçirmeye başladı. ixbt.com'un haberine göre bu değişiklikler, şirketin ikinci çeyrek mali raporunun ardından ortaya çıktı. Tinder'ın sahibi Match Group, ana gelirlerde düşüş yaşandığını açıklayınca şirket hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 10'dan fazla değer kaybetti. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

Buna rağmen yönetim, Tinder'ı yeniden canlandırma çabalarından vazgeçmiyor. Match Group CEO'su Spenser Raskof, ikinci çeyrekte aylık aktif kullanıcı sayısındaki düşüşün yüzde 7 olduğunu ve bunun önceki çeyrekteki yüzde 8'lik gerilemeye kıyasla biraz daha iyi bir sonuç sayıldığını belirtti. Ayrıca uygulamanın günlük aktif kullanıcı büyümesinin kısa süre içinde yeniden pozitif bir seyre dönmesini umduğunu ifade etti. Belirtmek gerekir ki uygulama, üç yılı aşkın süredir kullanıcı sayısında pozitif büyüme kaydetmedi.

Çevrim içi flört dönemi sona mı eriyor?

Hinge, OKCupid ve PlentyofFish gibi diğer flört platformlarının da sahibi olan Match Group, dijital flörtün önemini yitirebileceği bir döneme hazırlanıyor. Çok sayıda analitik rapora göre Gen Z (Z kuşağı) üyeleri ekranlardan uzaklaşarak gerçek hayattaki iletişimi ve canlı deneyimleri tercih ediyor. Şirketin dahili istatistikleri de bu eğilimi tamamen doğruluyor.

Spenser Raskof, analistlerle yaptığı görüşmede 18-29 yaş arasındaki bekar kullanıcıların neredeyse yarısının potansiyel partnerleriyle deneyimlerini özellikle gerçek hayattaki etkinliklerde paylaşmak istediğini belirtti. Ancak internet dünyasında büyüyen nesil için gerçek hayata geçiş hâlâ bazı zorluklar yaratıyor. Bu nedenle şirket, kullanıcıların gereksiz baskı olmadan ve özgür bir ortamda yüz yüze iletişim kurmasını sağlayan sosyal formatlara özel önem veriyor.

Yeni etkinlik formatı ve beklentiler

Bu yılın mart ayında Los Angeles'ta başlayan canlı etkinlik programı, Tinder uygulamasındaki özel “Events” (Etkinlikler) bölümü üzerinden kullanıma sunulmuştu. Bu bölümde kullanıcılara bowling salonlarında, müzik gecelerinde, seramik derslerinde ve diğer ilgi çekici mekânlarda düzenlenen yerel buluşmalar sunuluyor. Şirket verilerine göre Los Angeles'ta yaşayan 18-24 yaş aralığındaki aktif kullanıcıların yüzde 71'i bu yeni bölümün hizmetlerinden yararlandı.

Bu oran, genç kullanıcılar arasında gerçek buluşmalara olan talebin son derece yüksek olduğunu gösteriyor. Mart ayından bu yana platform kapsamında 60'tan fazla benzer etkinlik düzenlendi. Genişletilen bu stratejinin önümüzdeki aylarda onlarca yeni şehri kapsaması ve dijital flört sektöründe köklü bir dönüşüm yaratması bekleniyor.