Cristian Chivu, Milan Derbisindeki Beraberlik ve Takımın Fiziksel Durumu Hakkında Konuştu

Avustralya'nın Perth kentinde oynanan büyük önem taşıyan derbide Inter ve Milan 1-1 berabere kaldı. Bu hazırlık maçının ardından Nerazzurri'nin teknik direktörü Cristian Chivu, takımın ortaya koyduğu oyun, yapılan hatalar ve sezon öncesi hazırlık sürecindeki temel hedefler hakkında görüşlerini paylaştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

fcinter1908.it'nin haberine göre teknik adam, maçın sonucundan ziyade fiziksel durumun iyileştirilmesinin daha önemli olduğunu özellikle vurguladı. Chivu, takımın son günlerde antrenmanlarda çok yoğun çalıştığını ve futbolcuların kondisyonunu kademeli olarak yeniden kazanmasının öncelikli hedef olmaya devam ettiğini belirtti.

Maçın başındaki zorluklar ve rakip baskısı

Karşılaşmanın ilk bölümünde takımın sahayı doğru paylaşmakta zorlandığı ve paslarda hatalar yaptığı görüldü. Cristian Chivu'ya göre ilk dakikalarda oyuncuların hareketlerinde acelecilik vardı ve bu durum rakibin etkili presinden kaynaklandı.

“Maçın başında boş alanları bulmakta zorlandık, topu oyuna sokarken ve paslarda çok hata yaptık. Ancak bunun nedeni, karşımızdaki rakibin kalitesi ve uyguladığı baskı da oldu”, — diye konuştu teknik adam, karşılaşmayı değerlendirirken.

İkinci yarıdaki olumlu değişiklikler

Zaman ilerledikçe Inter oyununda düzeltmeler yaparak sahadaki kontrolü eline almaya başladı. Futbolcular rakibin baskısını kırmanın yollarını buldu ve karşılaşmanın ilerleyen bölümünü yeterince iyi oynadı.

Teknik direktör, bazı oyuncuların sahada yeterli süre alarak fiziksel durumları ideal seviyede olmasa da kendilerini gösterebilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Oyuncuların çalışkanlığı sayesinde olumlu değişikliklerin görülmeye başladığını kaydetti.

Ana odak fiziksel hazırlık

Bu aşamada teknik heyetin en büyük endişesi, futbolcuların sağlığını ve fiziksel kondisyonunu geliştirmek. Bununla birlikte takım, geçmiş yıllarda oluşturduğu oyun ilkelerine sadık kalarak kadroya yeni unsurlar eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Chivu'nun sözlerine göre sonuçlar şimdilik ikinci planda yer alıyor. Çünkü temel görev, sezon boyunca istikrarlı bir performans sergilemek için gereken dayanıklılığı ve çabukluğu yeniden kazandırmak.