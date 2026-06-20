Thomas Tuchel Bukayo Saka Konusunda Risk Almak İstemiyor: Gana Maçı Planları

·20·Spor
Thomas Tuchel Bukayo Saka Konusunda Risk Almak İstemiyor: Gana Maçı Planları

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, Dünya Kupası grup aşamasındaki Gana maçında takımın kilit isimlerinden Bukayo Saka'yı ilk 11'de başlatmayabileceğini ima etti. Arsenal forveti, turnuvanın ilk maçında Hırvatistan karşısında alınan 4-2'lik galibiyette yedek kulübesinden gelip asist yapmış olsa da, fiziksel durumu teknik heyeti temkinli olmaya itiyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki kanat oyuncusu uzun süredir Aşil tendonuyla ilgili sorunlar yaşıyor. Goal.com'un haberine göre, futbolcu Premier League'in son bölümünde Arsenal formasıyla ağrılarla oynamış olsa da, Thomas Tuchel turnuvanın ilk aşamalarında onun sağlığını riske atmak istemiyor. Teknik adam, Saka'nın play-off aşamasına kadar tamamen iyileşmesini hedefliyor.

Tuchel'in Stratejisi ve Kadro Rekabeti

Thomas Tuchel, Bukayo Saka'nın durumu hakkında konuşurken, hazırlık seviyesinin günden güne arttığını vurguladı. "Bukayo hazır ve gitgide daha iyiye gidiyor. Grup son maçına gelindiğinde tam kapasiteyle oynamaya hazır olacağını düşünüyorum," dedi Alman teknik adam. Bu yaklaşım, oyuncuların tıbbi durumları hakkında bilgi vermemeyi tercih eden Mikel Arteta'nın tarzından farklılık gösteriyor.

İngiltere Milli Takımı'nın hücum hattındaki derinlik, Tuchel'e bu tür kararlar alma konusunda kolaylık sağlıyor. Özellikle sağ kanatta Noni Madueke'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor. Ayrıca diğer hücum oyuncularının da formda olması teknik direktörü rahatlatıyor. Örneğin, Ivan Toney yakın zamanda kapalı kapılar ardında oynanan hazırlık maçında hat-trick yaparak ciddi bir iddia ortaya koydu.

İngiltere Milli Takımı, Salı günü Boston'daki stadyumda Gana ile karşı karşıya gelecek. Ganalılar ilk turda Panama'yı 1-0 yenerek grup liderliği yarışına dahil oldular. "Siyah Yıldızlar", fiziksel güçleri ve disiplinli savunmalarıyla tanınıyor ve bu durumun İngiltere için ciddi bir sınav olması bekleniyor.

Eğer İngiltere bu maçta üst üste ikinci galibiyetini alırsa, erken olarak 1/16 final biletini cebine koyacak. Bu durum, Tuchel'e grup son maçında kadroda daha fazla rotasyon yapma ve Bukayo Saka dahil ana yıldızları dinlendirme imkanı tanıyacak. Şimdilik taraftarların Arsenal yıldızını yeniden yedek kulübesinde görme ihtimali yüksek.

EnglandThomas TuchelBukayo SakaWorld CupArsenal
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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