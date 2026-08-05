Android uygulamaları kullanıcıların konum verilerini sızdırıyor

Elektronik Sınır Vakfı (EFF) uzmanları, Android işletim sistemi için geliştirilen mobil uygulamaların, geliştiricilerin haberi olmadan kullanıcılarının hassas konum verilerini reklamverenler ve veri broker’larıyla paylaştığını ortaya çıkardı. Bu ciddi durum, modern dijital ortamda gizlilik ve güvenlik konularının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Techcrunch.com bildiriyor .

Birçok uygulamanın işlevlerini yerine getirebilmek için hassas konum bilgilerine ihtiyaç duyması doğaldır. Örneğin hava durumu uygulamaları bölgesel tahmin hazırlamak, fitness uygulamaları ise kullanıcının koşu rotasını takip etmek için koordinat talep edebilir. Ancak TechCrunch tarafından yayımlanan bilgilere göre sorun uygulamanın işlevinde değil, içine yerleştirilen üçüncü taraf yazılım geliştirme kitlerinde (SDK) gizli.

Reklam SDK’larının gizli tehlikeleri

EFF’nin araştırmasına göre geliştiricilerin çoğu, gelir elde etmek amacıyla uygulamalarına reklam SDK’ları entegre ediyor. Ancak bu kod parçaları varsayılan olarak etkin çalışıyor ve geliştirici bunları özel olarak devre dışı bırakmadığı sürece ana uygulamanın tüm izinlerini, kullanıcının hassas konum verileri de dahil olmak üzere devralıyor.

Geliştiricilerin çoğu, kullanıcıların kişisel koordinatlarının uygulamaları aracılığıyla üçüncü taraflara aktarıldığından haberdar bile değil. SDK üreticisi şirketler ise daha fazla veri toplamaktan ticari çıkar sağlıyor ve bu süreçte kullanıcıların gizliliği riske atılıyor.

Veriler nereye gidiyor ve sonuçları neler

EFF analizlerine göre toplanan konum geçmişi veri broker’larına aktarılıyor. Bu kuruluşlar da söz konusu bilgileri devlet kurumlarına, kolluk kuvvetlerine ve askeri yapılara satıyor. Ayrıca bu tür gizli veri tabanlarının siber suçluların eline geçmesi veya sızdırılması, kullanıcı güvenliği için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Uzmanlar, bu tür SDK’lar reklam pazarının küçük bir bölümünü oluştursa da on binlerce uygulama aracılığıyla milyarlarca kullanıcıya ulaştığını belirtiyor. Özellikle EFF tarafından incelenen ve kullanıcı konumlarını gizlice paylaşan iki Android uygulamasının toplamda 60 milyondan fazla indirildiği tespit edildi.

Araştırmacılar, Android ekosisteminde özellikle SDK’lara yönelik ayrı konum izinlerinin bulunmadığını belirtiyor. Yani kullanıcı bir uygulamaya konumunu belirleme izni verdiğinde, bu bilgi otomatik olarak tüm üçüncü taraf reklamcılara da açılıyor. EFF, geliştiricileri gereksiz veri toplama işlevlerini mümkün olduğunca devre dışı bırakmaya çağırıyor.